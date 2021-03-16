Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 16 марта 2021 года: владимирцы заготовили более 160 литров ковидной плазмы

Фото предоставлено департаментом здравоохранения Владимирской области.

Число заболевших коронавирусом во Владимирской области продолжает снижаться. Так, на 10 часов утра 16 марта 2021 года в 33 регионе лабораторно подтверждено 68 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это новое минимальное значение в 2021 году. А вот как распределились заболевшие по районам области:

- 18 сл. в г. Владимире,

- 8 сл. в Муромском,

- 7 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 6 сл. в Кольчугинском,

- 5 сл. в Александровском,

- 4 сл. в Юрьев-Польском,

- по 3 сл. в Ковровском, Собинском, Петушинском и Киржачском районах,

- по 2 сл. в Судогодском и Селивановском районах, а также в г. Радужный,

- по 1 сл. в Камешковском и Меленковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 28 902 случая заболевания (6544 сл. в г. Владимире, 3596 сл. в Гусь-Хрустальном, 3230 сл. о. Муром, 2055 сл. в Ковровском, 1780 сл. в Александровском, 1681 сл. в Петушинском, 1288 сл. в Юрьев-Польском, 1198 сл. в Вязниковском, 1190 сл. в Кольчугинском, 1052 сл. в Суздальском, 940 сл. в Собинском, 798 сл. в Меленковском, 779 сл. в Киржачском, 695 сл. в Гороховецком, 649 сл. в Камешковском, 629 сл. в Селивановском, 437 сл. в Судогодском, 361 сл. в г. Радужном).

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Тем временем, с июля прошлого года Областная станция переливания крови заготовила 164,8 литра ковидной плазмы. Компонент крови сдали 159 владимирских доноров, переболевших новой коронавирусной инфекцией в средней или среднетяжелой формах. Этот метод иммунизации помогает спасать жизни тяжелобольных пациентов.

Как сообщил главный врач Областной станции переливания крови Дмитрий Находкин, более 52 литров ковидной плазмы было направлено в инфекционные госпитали Владимира, Гусь-Хрустального, Судогды, Петушков, Собинки и Юрьева-Польского.

С момента выздоровления донора должно пройти не менее 14 дней. Один донор может предоставить плазму для 1-3 пациентов.

Получить подробную информацию о донорстве крови и задать свои вопросы можно на сайте www.yadonor.ru или по телефону «горячей линии» Службы крови: 8 (800) 333-33-30.

А еще Фрунзенский райсуд сообщил, что с иском к собственному медучреждению обратилась медсестра отделения интенсивной терапии и реанимации неврологического отделения горбольницы №4. В иске медработник указала, что «ковидные» выплаты она получала с апреля по июль 2020 года, после чего руководство больницы решило, что в группе риска их отделение больше не находится, и платить стимулирующие перестало.

В итоге истица потребовала от больницы компенсацию «ковидных» выплат в размере 37192 рубля, а также моральную компенсацию за снижение критерия качества работы в сумме 20000 рублей и компенсацию за сами два сниженных балла в размере 13 рублей 91 копейка за каждый. Однако суд пришел к выводу, что медсестра не смогла доказать, что в спорный период оказывала помощь больным с коронавирусом, и в исковых требованиях отказал в полном объеме. Факта дискриминации судом также не усмотрено. В настоящее время решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.