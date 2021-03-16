Новая школа в Коммунаре может стать ещё и кинотеатром

Вход в школу. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Родители Заклязьминского микрорайона Владимира давно ждут открытия нового здания школы №46 взамен старого, 1964 года постройки. Мало того, что первая версия морально устарела, так еще и острая нехватка мест вынуждает мам и пап возить своих детей на учебу в город, что доставляет массу неудобств.

Бассейн с трибунами

Самые нетерпеливые родители даже бросили слух, мол, обещанного три года ждут, и школу в 2021 году в Коммунаре не видать. Дабы развеять слухи и домыслы, 15 марта городские власти устроили нечто вроде мини-инспекции, с которой наведались на стройку в присутствии журналистов и нескольких родителей.

Алексеенко показывает учебный класс. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Директор школы №46 Евгений Алексеенко гостей встречал у недостроенного главного входа, где не скользить по талому льду помогали разбросанные под ногами куски цемента и прочий строительный мусор. Строители заверили: благоустройство проведут с первым теплом. Могли бы облагородить землю еще осенью, но решили не спешить, чтобы по весне не случилось провалов грунта и прочих неожиданностей.

- Вестибюль, как видите, просторный. Здесь же будут располагаться несколько раздевалок для удобства учеников, - объясняет директор прямо с порога.

Масштабы будущей школы поражают воображение: в одном вестибюле вполне могла бы разместиться столовая, спортзал или бассейн. Кстати, здесь будет два бассейна — малый и большой. Планируется, что ребята тут будут не только заниматься физкультурой. В школе заработает секция плавания, а благодаря трибунам здесь же можно будет проводить и городские соревнования. Правда, пока тут холодно и гуляет ветер, а вместо воды лежит снег.

После бассейна директор повел гостей в спортзал, но чтобы добраться до него, нужно было миновать помещение столовой и библиотеку.

- Столовая большая. В общей сложности на 250 посадочных мест, - объяснил Алексеенко. - Мы уже готовы устанавливать здесь раковины. Все коммуникации уже подведены.

Помещение библиотечного центра. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Что до библиотеки, то её здесь будут называть «Библиотечный центр» - её помещению позавидует любой городской читальный зал, а для удобства ребят здесь же расположат кресла-мешки для сиденья, компьютеры и места для зарядки гаджетов.

Школьное телевидение

Внушает и спортзал. Он в три раза крупнее «стандартного брата». Здесь будут играть в мини-футбол, волейбол и баскетбол. А для проведения соревнований планируется организовать выдвижные трибуны. Сейчас в зале тоже очень холодно, но строители обещают всё поправить.

Спортзал. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- К 1 июня все корпуса школы будут закончены, - отрапортовал представитель подрядчика. - Мы идём точно в срок. Уже сейчас учебные блоки готовы на 90 процентов.

На верхних этажах расположились студия для изобразительного искусства с панорамными окнами, выходящими на березовую рощу, а также оригинальных форм классы — прямоугольных тут всего два, остальные имеют формы овалов, пятиугольников и других фигур геометрии. Кстати, тут уже тепло.

Студия ИЗО. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Но главной «фишкой» новой школы может стать самый настоящий кинотеатр, который могут разместить в актовом зале, который здесь рассчитан на 350 мест и выглядит в форме крупного амфитеатра — такого в регионе нет нигде. Власти обещают, что заявку на оборудование для него в фонд кино уже подали.

Корпус кинотеатра. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Школа рассчитана на 1100 мест, и будет односменной. А после обеда здесь будут открыты кружки и студии — всего 29 секций. Таким образом, ребята смогут утром уходить на занятия, и сразу же, не отрываясь, заниматься дополнительным образованием, - объяснил Евгений Алексеенко. - А по вечерам можем организовывать кинопоказы не только для учеников, но и для жителей района.

Ещё одна оригинальность — в новом здании школы дирекция планирует организовать радио и телевидение. Оборудование для этого уже закупается.

В свою очередь, руководитель городского управления образования Елена Малик пообещала, что в этом же году в Коммунаре появится новый садик, так что родителям и вовсе не придется возить детей в город.

По словам Евгения Алексеенко, новое здание школы вполне способно без проблем вместить до 1400 учеников, так что запас есть — к осени здесь уже ждут новых учеников. А старое здание советской постройки снесут — на его месте разместят новый спортивный комплекс.