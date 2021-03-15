Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 15 марта 2021 года: масленицу «ограничили» лишь в Гусь-Хрустальном

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владимирской области за сутки коронавирусом заболели меньше 70 человек! На территории 33 региона на 10 часов утра 15 марта 2021 года лабораторно подтверждено 69 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это очередной минимум текущего года.

А вот как распределились случаи по районам региона:

- 23 сл. в г. Владимире,

- 8 сл. в Муромском,

- 7 сл. в Гусь-Хрустальном,

- по 4 сл. в Кольчугинском, Александровском и Ковровском районах,

- по 3 сл. в Суздальском и Юрьев-Польском районах,

- 2 сл. в Селивановском,

- по 1 сл. в г. Радужный, а также в Камешковском, Петушинском, Киржачском и Меленковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 28 834 случая заболевания (6526 сл. в г. Владимире, 3589 сл. в Гусь-Хрустальном, 3222 сл. о. Муром, 2052 сл. в Ковровском, 1775 сл. в Александровском, 1678 сл. в Петушинском, 1284 сл. в Юрьев-Польском, 1198 сл. в Вязниковском, 1184 сл. в Кольчугинском, 1052 сл. в Суздальском, 937 сл. в Собинском, 797 сл. в Меленковском, 776 сл. в Киржачском, 695 сл. в Гороховецком, 648 сл. в Камешковском, 627 сл. в Селивановском, 435 сл. в Судогодском, 359 сл. в г. Радужном).

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Тем временем, Гусь-Хрустальный в эти выходные оказался единственным городом, где из-за коронавируса «запретили» Масленицу. Как сообщила администрация города Гусь-Хрустального, муниципалитет последовал рекомендациям регионального Управления Роспотребнадзора и ввёл определенные ограничения, которые действовали в городе на время масленичных гуляний.

Так, в течение 13 и 14 марта в райцентре была запрещена раздача блинов, а также проведение конкурсов с участием горожан. Кроме того, на тех мероприятиях, которые все же проводились, гусевчане обязаны были соблюдать социальную дистанцию и соблюдать другие меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Впрочем, из правила по запрету на блины было исключение — их в Гусь-Хрустальном разрешили продавать в индивидуальной упаковке. Кроме того, власти города не стали отменять концерт.

В остальных городах таких строгих ограничений не было. Конкурсы проводились, несмотря на Covid-19. Причем самая яркая программа прошла в Суздале. Хотя и здесь не обошлось без запретов. Например, в этом году в древнем городе не проходили традиционные гусиные бои. Но их отменили не из-за коронавируса, а потому что жестокое обращение с животными не понравилось зоозащитникам.