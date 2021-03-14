Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 14 марта 2021 года: отмечены самые низкие показатели заболеваемости с начала года

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Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора по состоянию на 10 часов утра, во Владимирской области лабораторно подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Этот показатель стал минимальным за весь текущий год и опустился до отметки первой половины октября минувшего года.

По городам и районам области случаи заражения распределились следующим образом:

- 26 во Владимире;

- 9 в округе Муром и Муромском районе;

- 8 в Гусь-Хрустальном районе;

- 6 в Александровском районе;

- 5 в Кольчугинском районе;

- 4 в Суздальском районе;

- 3 в Собинском районе;

- по 2 в Петушинском, Ковровском и Меленковском районах;

- по 1 в Камешковском, Юрьев-Польском, Судогодском и Селивановском районах.

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Таким образом, с начала эпидемии на территории региона подтверждено 28765 случаев заражения коронавирусной инфекцией: 6503 во Владимире, 3582 в Гусь-Хрустальном районе, 3214 в округе Муром и Муромском районе, 2048 в Ковровском районе, 1771 в Александровском районе, 1677 в Петушинском районе, 1281 в Юрьев-Польском районе, 1198 в Вязниковском районе, 1180 в Кольчугинском районе, 1049 в Суздальском районе, 933 в Собинском районе, 695 в Гороховецком районе, 796 в Меленковском районе, 775 в Киржачском районе, 647 в Камешковском районе, 625 в Селивановском районе, 433 в Судогодском районе и 358 в городе Радужном.

Показатели 14 марта стали самыми низкими показателями не только по общему количеству заражений, зарегистрированных в ходе суточных исследований, но и одними из минимальных по отдельным городам и районам. Так, впервые за долгое время во всех муниципалитетах, кроме областного центра, не зарегистрировано более 10 заражений. Это касается даже Мурома и Муромского района, где показатель стабильно держался на уровне более десятка заболевших в течение всего текущего года. Не менее оптимистичная картина и в Гусь-Хрустальном, а также в Коврове. Что касается Гороховца, Вязников и Киржача, то там за сутки и вовсе не подтверждено ни одного заражения.

В то же время, на сегодняшний день в регионе для больных с коронавирусной инфекцией по-прежнему действуют 974 койко-места в инфекционных госпиталях.