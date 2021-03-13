Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 13 марта 2021: болельщикам разрешили посещать спортивные мероприятия

Зрители могут заполнять не более 50 процентов предусмотренных для них мест Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 74 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших в областном центре - 24, 10 случаев в Муромском, 9 случаев - в Гусь-Хрустальном районах. По 5 заболевших в Ковровском и Суздальском районах, 4 - в Кольчугинском, по 3 - в Петушинском и Меленковском районах, по 2 случая в Собинском, Камешковском, в Александровском районах, по 1 - в Юрьев-Польском, Судогодском, Селивановском, Киржачском, районах и в Радужном.

Всего в регионе - 28 694 случая заболевания (6477 сл. в г. Владимире, 3574 сл. в Гусь-Хрустальном, 3205 сл. о. Муром, 2046 сл. в Ковровском, 1765 сл. в Александровском, 1675 сл. в Петушинском, 1280 сл. в Юрьев-Польском, 1198 сл. в Вязниковском, 1175 сл. в Кольчугинском, 1045 сл. в Суздальском, 930 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 794 сл. в Меленковском, 775 сл. в Киржачском, 646 сл. в Камешковском, 624 сл. в Селивановском, 432 сл. в Судогодском, 358 сл. в г. Радужном).

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С 12 марта в области смягчили "коронавирусные" ограничения и зрителям вновь разрешили участвовать в физкультурных спортивных мероприятиях.

Как рассказал губернатор Владимир Сипягин, это стало возможным в связи со снижением заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Но некоторые ограничения по-прежнему сохраняются. В первую очередь это касается количества присутствующих. Зрители могут заполнять не более 50 процентов предусмотренных для них мест.

Послабление ограничений означает, что на матч владимирского "Торпедо" 1 апреля смогут прийти болельщики. Команда сыграет с "Тверью" на малой спортивной арене.

Кроме того, жители областного центра продолжают делать прививки от коронавируса. На 12 марта их сделали уже 19343 человека. При этом для 7704 горожан - это инъекция второго компонента вакцины.

Напомним, что вакцинация владимирцев от COVID-19 организована в семи лечебных учреждениях города. Жители могут записаться на прививку по телефонам лечебных учреждений по месту жительства. Также можно записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.