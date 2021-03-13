Владимирские пригородные поезда: новый полустанок и изменившееся расписание

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пожалуй, главным событием местного пригорода станет появление на территории региона нового остановочного пункта, который расположится на однопутной железнодорожной ветке «Муром — Ковров» близ деревни Аксениха и будет носить одноименное название.

Полустанок расположится между станциями 67 километр и Восход. Его появление анонсировала Волго-Вятская пригородная пассажирская компания, которая обслуживает поезда этого направления.

- Аксениха — это новый остановочный пункт с посадочной платформой. Раньше здесь пригородные поезда остановку не делали, - рассказала пресс-секретарь ВВППК Олеся Червякова.

Стоимость проезда до новой станции компания-перевозчик обещает озвучить в ближайшее время. Станция Аксениха появится в расписании пригородных рельсовых автобусов «Муром-Ковров» с 22 марта.

Еще один интересный «бонус» для жителей Владимирской области, привыкшим путешествовать по железной дороге, готовит Северная железная дорога, к ведению которой относится, в частности, линия от Иваново до Коврова.

Как сообщает СЖД, уже с 15 марта пригородный поезд РА-3 «Орлан» №6262 «Иваново-Ковров-1», отправляющийся из города невест в 10.05, будет прибывать в город оружейников в 12.43 вместо нынешних 12.52. Таким образом, в пути будет сэкономлено девять минут — мелочь, а приятно. Как объяснили сами железнодорожники, сделано это не по каким-то причинам технического характера, а исключительно ради удобства пассажиров.

Наконец, существенные изменения с 15 марта произойдут на линии между Нижним Новгородом и Владимиром. Тут по техническим причинам на неопределенный срок изменится расписание целого ряда электропоездов.

КОНКРЕТНО

В движении поездов на линии «Муром-Селиваново-Волосатая-Ковров» произойдут соответствующие изменения:

- Поезд № 6463 сообщением Волосатая – Ковров-1 будет отправляться в 4:30, о.п. 67 км 04.37, Аксениха 04.44, Восход 04.48-04.49, Пл. 80 км 04.56,5-04.57, Эсино 05.03-05.04, Пл. 89 км 05.09,5-05.10, о.п. 92 км 05.14,5-05.15, Ковров-груз. 05.23-05.24, о.п. 102 км 05.29,5-05.30, Пост 107 Км 05.36-05.37, Ковров 1 приб. 05.45;

- Поезд № 6466 сообщением Ковров-1 – Селиваново будет отправляться в 7:54, Пост 107 км 08.02-08.03, о.п. 102 км 08.09, Ковров-груз. 08.14-08.15, о.п. 92 км 08.22, Пл. 89 км 08.27, Эсино 08.34-08.35, Пл. 80 км 08.40, Восход 08.50-08.51, Аксениха 08.54, о.п. 67 км 09.00, Волосатая 09.08-09.09, о.п. 55 км 09.15, Селиваново приб. 09.25;

- Поезд № 6474 сообщением Селиваново – Муром-1 будет отправляться в 09.48, Высоково 09.56-09.57, о.п. 34 км 10.03-10.04, о.п. 32 км 10.08-10.09, Безлесная 10.14-10.15, Сусановская 10.20-10.21, Бурцевская 10.27-10.28, рзд. 15 км 10.32-10.33, о.п. 10 км 10.38-10.39, Стройдеталь 10.45-10.46, Муром приб. 10.57;

- Поезд № 6469 сообщением Муром – Ковров-1 будет отправляться в 15.34, Стройдеталь 15.46-15.47, Пл.10 км 15.53, Рзд. 15 км 15.59,5-16.00, Бурцевская 16.04,5-16.05, Сусановская 16.11, Безлесная 16.18-16.19, Пл. 32 км 16.23,5-16.24, о.п. 34 км 16.28, Высоково 16.35-16.36, Селиваново 16.43-16.44, о.п. 55 км 16.52,5-16.53, Волосатая 16.59, о.п. 67 км 17.06, Аксениха 17.13, Восход 17.17-17.18, Пл. 80 км 17.26, Эсино 17.32-17.33, Пл. 89 км 17.39,5-17.40, о.п. 92 км 17.44,Ковров-груз. 17.54-17.55, о.п. 102 км 18.00-18.01, Пост 107 Км 18.08-18.09, Ковров-1 приб. 18.17;

- Поезд № 6470 сообщением Ковров 1 – Волосатая будет отправляться в 19.30, Пост 107 Км 19.37-19.38, о.п. 102 км 19.44, Ковров-груз. 19.49-19.50, о.п. 92 км 19.57, Пл. 89 км 20.02, Эсино 20.09-20.10, Пл. 80 км 20.15, Восход 20.25-20.26, Аксениха 20.29, о.п. 67 км 20.35, Волосатая приб. 20.43.

Обновленное расписание на линии Нижний Новгород - Владимир будет выглядеть следующим образом:

- Поезд № 6021 сообщением Нижний Новгород – Ковров-1 будет отправляться в 16:07 и прибывать на конечную станцию на 4 минуты раньше - в 19:03.

- Поезд № 6314 сообщением Гороховец – Нижний Новгород будет отправляться на 4 минуты позже - в 7:28, и прибывать на конечную станцию на 4 минуты позже - в 8:57.

- Поезд № 6022 сообщением Ковров 1 – Нижний Новгород будет отправляться в на 2 минуты раньше - 6:43 и прибывать на конечную станцию в 9:48.

- Поезд № 6313 сообщением Нижний Новгород- Гороховец будет отправляться на 8 минут позже - в 14:18 и прибывать на конечную станцию на 1 минуту раньше - в 15:52.

- Поезд № 6318 сообщением Гороховец – Нижний Новгород будет отправляться на 2 минуты позже - в 9:37 и прибывать на конечную станцию на 4 минуты позже - в 11:32.

- Поезд № 6320 сообщением Гороховец –Нижний Новгород будет отправляться на 18 минут раньше - в 13:00 и прибывать на конечную станцию на 18 минут раньше - в 14:54.

- Поезд № 6402 сообщением Владимир – Ковров-1 будет отправляться на 2 минуты раньше - в 5:23 и прибывать на конечную станцию на 2 минуты раньше - в 6:38.

- Поезд № 6407 сообщением Гороховец – Владимир будет отправляться в 6:48, далее: Ковров Восточный 08.34, Ковров 1 08.37-08.45, о.п. 253 км 08.48-08.49, Федулово 08.52, Сергейцево 08.54, П. 243 Км 08.58, Новки-1 Вост 09.00, Новки-1 09.02-09.03, Камешково 09.06-09.07, Тереховицы 09.12-09.13, Новая жизнь 09.17-09.18, Второво 09.24-09.40, Карякинская 09.46-09.47, о.п. 209 км (Выселки) 09.49-09.50, Боголюбово 09.56, Автоприбор 10.02-10.03, Владимир Восточный 10.05, Владимир прибытие 10.08.

- Поезд № 6413 сообщением Ковров-1 – Владимир будет отправляться на 11 минут раньше в 16:39, Федулово 16.46-16.47, П. 243 Км 16.53-16.54, Новки-1 Восточный 16.56, Новки-1 16.57-16.58, Камешково 17.01-17.02, Тереховицы 17.07-17.08, Новая жизнь 17.12-17.13, Второво 17.19-17.20, Карякинская 17.24-17.25, Боголюбово 17.34, Автоприбор 17.40-17.41, Владимир Восточный 17.43, Владимир прибытие 17.46.

- Поезд № 6415 сообщением Вязники – Ковров-1 будет отправляться в 16:46 и прибывать на конечную станцию на 22 минуты раньше - в 17:56.

- Поезд № 6417 сообщением Ковров-1- Владимир будет отправляться на 23 минуты раньше - в 17:57 и прибывать на конечную станцию на 21 минуту раньше - в 19:05.

- Поезд № 6419 сообщением Ковров-1 – Владимир будет отправляться в 19:10 и прибывать на конечную станцию в 20:31.