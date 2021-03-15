Пьяные водители чаще всего бьются в Гусь-Хрустальном районе

Рейд в Гусь-Хрустальном. Фото УМВД России по Владимирской области

На днях сотрудники отдела ГИБДД гусевской полиции провели в своём районе масштабный рейд, к участию в котором привлекли не только собственные экипажи, но ещё и коллег из патрульно-постовой службы и даже народных дружинников.

Каждый третий

Главной целью рейда стал именно «отлов» нетрезвых водителей, и в итоге это дало серьезные результаты: из 200 проверенных автолюбителей 12 попались «под мухой». Причём восемь из них «оформили» конкретно за управление транспортным средством в состоянии опьянения, одного — за то, что ехал пьяным и вдобавок не имел водительского удостоверения, а на оставшихся троих составили протоколы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, что тоже приравнивается к пьяной езде.

Примечательно, что в Гусь-Хрустальном районе в последнее время подобные рейды стали проводиться чаще, чем где бы то ни было по региону. Как объяснили в ГИБДД, тому есть свои серьезные причины.

Рейд в Гусь-Хрустальном. Фото УМВД России по Владимирской области

- Всего на территории Владимирской области с начала года произошло 20 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых имелись пострадавшие. Причем шесть из этих аварий случились именно в Гусь-Хрустальном районе, - рассказал старший инспектор Управления ГИБДД УМВД России по Владимирской области Михаил Маслов.

Более того — конкретно по Гусь-Хрустальному району с начала года вообще произошло в общей сложности 20 аварий с пострадавшими. Таким образом, фактически в каждом третьем ДТП, в котором пострадали люди, здесь участвовал пьяный автомобилист.

Любители пьяной езды

Рейд в Гусь-Хрустальном. Фото УМВД России по Владимирской области

Кстати, в областной Госавтоинспекции отметили, что если не брать в расчет печальную ситуацию в Гусь-Хрустальном, то по сухой статистике по сравнению с данными того же периода прошлого года по Владимирской области в целом какого-то всплеска пьяной езды все же не наблюдается. Однако, например, в Юрьев-Польском в 2020 году в это время не было ни одной пьяной аварии, а сейчас произошло уже две. В Камешково этот показатель тоже поднялся с нуля до единицы.

- В остальных районах показатели либо на уровне прошлых лет, либо даже ушли «в ноль», - резюмировал Михаил Маслов.

Кстати, в сомнительном рейтинге «пьяной аварийности» в 2021 году второе место, сразу за Гусь-Хрустальным, занял Александровский район, а третье — Владимир. Зато в Муромском и Ковровском районах, к которым имелись подобные нарекания в былые годы, на этот раз всё вполне благополучно и даже «стабильно».

Впрочем, все вышеуказанные цифры — это водители, которые попали «под градусом» в аварию и были вынуждены пройти тест на алкоголь. А вот число пьяных, которых инспекторы остановили случайно, значительно превышает эти цифры. Причем статистика тут тревожная.

- Всего с начала года за езду в состоянии опьянения составлено 411 административных протоколов, плюс к ним ещё 189 человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования, и ещё 70 водителей были задержаны в нетрезвом виде повторно и на них были возбуждены уголовные дела, - констатировал старший инспектор регионального УГИБДД Михаил Маслов.

Таким образом, нетрудно понять, что латентность у пьяной езды тоже присутствует, причем серьезная. Именно это и побуждает сотрудников областной Госавтоинспекции выходить на дороги с жезлами в руках и проводить сплошные проверки.

В ГИБДД рассказали, что в грядущие выходные самый «суровый отряд» инспекторов, — отдельная рота ДПС областного Управления ГИБДД, отправится в Суздальский район, где будут проводиться масленичные гулянья. Однако это вовсе не значит, что другие районы забудут — рейды по «отлову» пьяных водителей будут продолжены во всех уголках региона, в том числе в виде сплошных проверок, когда проверяются все машины без исключения. Когда и где именно это произойдет — не афишируется. Так что владимирским водителям лучше крепко подумать, прежде чем сесть за руль «под мухой».

КОНКРЕТНО

Согласно статье 12.8 КоАП Российской Федерации, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами от 1,5 до 2 лет.

Точно такое же наказание последует для водителя, который посадит за руль своего автомобиля пьяного ездока.

Если же водитель оказался за рулём не только пьяным, но ещё и не имеющим права управления транспортным средством или лишенным прав, то его накажут арестом от 10 до 15 суток, либо (в случае невозможности посадить его под арест) оштрафуют на сумму до 30 тысяч рублей.

В случае повторного управления автомобилем в нетрезвом виде, если водитель либо уже был ранее «оформлен» за такое же нарушение по административной статье, либо судим за это же, наступает уже уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В этом случае суд может наказать водителя штрафом от 200 до 300 тысяч рублей или иного дохода до двух лет, обязательными или принудительными работами, либо лишением свободы сроком до двух лет с лишением прав до трёх лет.

Отказ от медицинского освидетельствования (статья 12.26 КоАП РФ) хотя формально и вынесен в отдельный состав, но фактически точно так же наказывает водителя, как и за езду в нетрезвом виде.