Во Владимире сожгут масленичную куклу с четырехметровой косой

. Фото: Виктория СУХОВА

Масленичная неделя подходит к концу. Апогеем праздника, по традиции, станут широкие гуляния с сожжением чучела.

Виртуальное аэропутешествие в «Дружбе»

Праздничная программа «Гуляй, Масленица — перезагрузка» в парке «Дружба» начнется в 11 часов. Для посетителей парка подготовили красочное обрядовое действо в исполнении коллективов из ДК Молодежи, концерт, фотозоны и новые интерактивные площадки.

В парке пройдут конкурсы на лучший масленичный костюм, «Батл частушек», «Свистопляс» и «Русский перепляс». В специальной «масленичной мастерской» и взрослые, и дети смогут своими руками сделать тряпичные и соломенные куклы, расписать тарелки и пряники.

Одна из новинок праздника - виртуальное аэропутешествие, подготовленное образовательно-развлекательным проектом «Лечу над миром» по Золотому кольцу России. А еще в парке откроют «Масленичный базар», где можно будет купить сувениры.

В 14 часов в парке сожгут чучело Масленицы. Сам праздник закончится в 18 часов.

Масленичная почта в «Добросельском»

. Фото: Виктория СУХОВА

Также в 11 часов праздник стартует в парке «Добросельский». Гостей обновленного парка ждет интерактивная программа «Масленичный переполох» с конкурсами, молодецкими забавами, песнями и танцами. Также будет работать масленичная почта. В парке организуют торговые ряды с угощениями и тематические фотозоны. Завершится праздник традиционным сожжением чучела Масленицы и дискотекой.

Потешный двор в Центральном парке

В полдень проводить зиму приглашают в Центральном парке культуры и отдыха. Горожан ждет программа «Царская Масленица». На главной сцене выступят фольклорные коллективы.

На площади у фонтана расположится «Потешный двор» - интерактивная зона масленицы, где пройдут анимационные программы и спортивные состязания, самым активным и удачливым участникам обещаны «блинкоины», которые позже можно будет обменять на призы. Там же, на площадке «Деревенское подворье», организуют тематические фотозоны и фотоконкурс для всех желающих «#ЦарскаяВЦентральном», фестиваль скворечников «Весенний перезвон», а на «Ярмарке мастеров» соберутся ремесленники с мастер-классами и выставкой-продажей авторских изделий.

Как и полагается на масленицу, в Центральном парке будет работать блинная ярмарка «Масленица-лакомка», а завершением праздника проводов русской зимы станут фаер-шоу и сожжение чучела Масленицы.

Взятие снежной горы в Загородном

В Загородном парке в 12 часов начнется программа «Красочная Масленица-2021». Главной «героиней» праздника станет большая масленичная кукла с четырехметровой косой, в расписном сарафане, вокруг которой разместятся «Вкусная ярмарка», интерактивные зоны и зоны для фотографирования, площадка от «ЯркоПарка» для спортивных упражнений и традиционных масленичных забав.

А в центре праздничной площади соорудят большую горку из раскрашенного снега, которую «увенчают» символом весны - солнцем. Для самых ловких устроят испытание «Взятие снежной горы», и первый добравшийся до «солнца» заберет главный приз праздника.

Масленичная выставка на площади Победы

Выставка масленичных кукол у областного суда Фото: Виктория СУХОВА

В полдень у здания областного суда пройдет выставка масленичных фигур «Сказочная масленица», награждение победителей и участников конкурса начнется в 14.40. Также владимирцев ждет концертная программа, праздничная ярмарка, тематические фотозоны и выставка клуба исторической реконструкции.

До свидания, каток на Соборной

Наряду с масленичными площадками в парках и скверах, весну будут встречать и на Соборной площади. В 12 часов на площади начнется концерт с участием городских творческих коллективов и откроется ярмарка с угощениями и сувенирами.

А рядом, на Пушкинском бульваре, с 10 до 22 часов, последний день в этом зимнем сезоне будет работать бесплатный городской каток с прокатом коньков и обогреваемой раздевалкой. К слову, на «пушкинский» каток можно сходить и в субботу, 13 марта - тоже с 10.00 до 22.00 часов.