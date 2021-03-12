Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 12 марта 2021: хирургический корпус ОКБ перестал быть коронавирусным госпиталем

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области число заболевших коронавирусом остается стабильным. На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 77 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, двадцать из которых во Владимире, 12 - в Муромском районе, 10 - в Гусь-Хрустальном, 6 - в Суздальском, 6 - в Кольчугинском, 5 - в Петушинском, 4 - в Меленковском, 4 - в Ковровском, 3 - в Александровском, 3 - в Киржачском, 2 - в Юрьев-Польском, 1 - в Селивановском, 1 - в Камешковском.

Также за сутки скончались четыре владимирца от коронавируса, а 83 человека выздоровело от новой инфекции. Всего за время пандемии в регионе скончался 931 человек, 25 825 выздоровело.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 28 620 случаев заболевания, которые распределились так: 6453 случая во Владимире, 3565 - в Гусь-Хрустальном районе, 3195 – в округе Муром, 2041 - в Ковровском, 1763 - в Александровском, 1672 - в Петушинском, 1279 - в Юрьев-Польском, 1198 - в Вязниковском, 1171 - в Кольчугинском, 1040 - в Суздальском, 928 - в Собинском, 695 - в Гороховецком, 791 - в Меленковском, 774 - в Киржачском, 644 - в Камешковском, 623 - в Селивановском, 431 - в Судогодском, 357 - в городе Радужном.

В связи со стабилизацией обстановки, в регионе стали сокращать число коек для коронавирусных больных. Планируется, что к 15 марта количество ковидных коек в регионе сократится с 974 до 777. А пока в хирургическом корпусе ОКБ возобновилось оказание плановой медицинской помощи. После проведения тотальной дезинфекции хирургическая служба приступает к проведению плановых операций. 11 марта хирургический корпус ОКБ начал принимать первых пациентов для оказания плановой медицинской помощи.

Как сообщил главный врач ОКБ Владимир Безруков, к 1 марта из хирургического корпуса были выписаны все пациенты с новой коронавирусной инфекцией. После проведения тотальной дезинфекции хирургическая служба приступает к проведению плановых операций.

– В ближайшее время будет в полном объеме восстановлено оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Наиболее востребованы такие направления, как травматология и ортопедия, челюстно-лицевая хирургия, колопроктология, сосудистая хирургия, гинекология и ряд других профилей, – подчеркнул Владимир Безруков.

В Областной клинической больнице организована многоканальная «горячая линия» по номерам 8 (800) 234-38-00; (4922) 32-91-40; 32-95-24; 32-96-23. В зависимости от ситуации пациента направят на консультативный прием для уточнения состояния или на предоперационный осмотр.