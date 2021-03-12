Владимирец, передававший взятки бывшему вице-губернатору Хвостову, признал вину

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Не смотря на то, что бывший заместитель главы Владимирской области по строительству Дмитрий Хвостов давно уже получил 12 лет колонии за взятки в особо крупном размере, это дело «продолжает жить» в менее крупных судебных процессах. Один из таких состоялся 11 марта в Ленинском райсуде.

Ажиотажа не будет?

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На этот раз на скамье подсудимых, причем уже не впервые, оказался Игорь Козырский. Как было установлено в ходе судов над Дмитрием Хвостовым, именно он был доверенным лицом чиновника и оказывал ему содействие в получении взяток. Ранее Козырский уже получил условный срок за посредничество летом 2018 года. Тогда речь велась о взятках, полученных Хвостовым от руководителя крупной строительной фирмы Александра Шамова.

На этот раз Игорь Козырский обвиняется в посредничестве между Хвостовым и другим застройщиком — Андреем Замбиным, руководителем ООО «Капитал-Строй».

Впрочем, после громкого процесса над экс-вице-губернатором суд над

его «доверенным лицом» ажиотажа не вызвал — кроме непосредственных участников заседания в зале оказалось лишь два человека, и те из числа журналистов. Да и сам процесс острым по накалу страстей и событий назвать оказалось невозможно.

Взятка на улице Мира

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как следует из обвинительного заключения, взятку в сумме 10 миллионов рублей Хвостов при посредничестве Козырского получил в 2015 году от Замбина, который обратился к тогдашнему вице-губернатору по строительству с просьбой посодействовать в «решении вопроса» с властями Владимира. Те должны были «дать добро» на застройку многоэтажными домами определенной территории в районе «Точмаша».

Наконец, после неоднократных «бесед» Хвостова с главой горадминистрации Владимира Андреем Шохиным и его тогдашним заместителем Александром Авсеенком этот вопрос удалось решить.

- В период с 5 мая по 10 июня 2015 года Хвостов, находясь во Владимире, во исполнение преступного умысла, направленного на получение взятки, по телефону обратился к Козырскому, пояснив о необходимости проследовать в офис к Замбину на улице Мира и получить от него взятку в особо крупном размере в сумме 10 миллионов рублей и доставить ее Хвостову. Козырский решил содействовать в этом процессе и согласился, - зачитала гособвинитель.

Согласно обвинительному заключению, после встречи с застройщиком Козырский действительно получил требуемую сумму и отправился к Дмитрию Хвостову домой, где передал ему всю сумму, «тем самым выступив посредником в получении чиновником особо крупной взятки».

Кроме зачитанного обвинительного заключения, в ходе заседания, состоявшегося 11 марта, суд установил личность подсудимого — Козырский лично произнес несколько слов о себе: рассказал ,что живет сейчас в Москве, служил в армии как срочную службу, так и затем в качестве офицера, и что действительно уже имеет судимость, полученную в этих же стенах в 2018 году.

На вопрос, понятна ли ему суть обвинения, подсудимый ответил утвердительно. А на вопрос, признает ли он себя виновным, Козырский сказал кратко:

- Да, признаю.

Адвокат Козырского Илья Быков, в свою очередь, заявил, что свое отношение к обвинению они озвучат позже. Пока же сторона защиты от каких-либо выступлений воздержалась.

В результате суд приступил к исследованию доказательств и сделал перерыв для вызова свидетелей.

Следующее заседание по этому делу состоится 22 марта.

КОНКРЕТНО

Шлейф уголовных дел, связанных с именем Дмитиря Хвостова и получении им крупных взяток тянется со времен правления губернатора Светланы Орловой, в заместителях у которой и находился Дмитрий Хвостов. Как было установлено судом, он получил несколько взяток от владимирских застройщиков для решения тех или иных вопросов, касающихся строительства.

Сам Хвостов, занимавший свой пост с 2014 по 2016 годы, уволился по собственному желанию и уехал в Краснодар, однако там был задержан 26 октября 2016 года и доставлен во Владимирскую область. 23 ноября 2018 года его приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 28 миллионов рублей за получение особо крупной взятки. Однако в июле 2020 года Ленинский районный суд Владимира завершил рассмотрение еще одного уголовного дела в отношении экс-вице-губернатора, по совокупности приговоров назначив ему наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в 40 миллионов рублей и запретом на занятие определенных должностей на 3 года.

Взятки Хвостов получал при помощи посредников, одним из которых и был Игорь Козырский. По одному из эпизодов он уже получил 6 лет лишения свободы условно.