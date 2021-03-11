Между Собинкой и Владимиром запустили автобусы с кондиционерами

Теперь до Собинки будут ходить вот такие новые автобусы Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В феврале 2020 года жители Собинкского района с удивлением узнали, что вместо компании «Альянс – Авто плюс», которая много лет возила пассажиров до областного центра и по пригородам Собинки, на «посадочную платформу» заходит новый перевозчик — ИП Жаворонкова.

«Драка» перевозчиков

Формально поводом к смене перевозчика стало несколько нарушений, выявленных у руководства «Альянса», хотя его руководитель Владимир Князев только разводил руками: каких-то серьезных жалоб за много лет ему никогда не поступало. Жители собинских окрестностей, мягко говоря, тоже были не в восторге от такой новости: к чему ломать то, что и так работало, особенно привычное расписание, «стыковавшееся» между сельскими автобусами и межгородом.

Тем не менее, областной департамент транспорта расторг с Князевым договор не только на маршрут №164 «Владимир-Собинка», но и на ряд других небольших направлений. После этого собинцы и владимирцы были свидетелями того, как старый и новый перевозчики жаловались друг на друга в ФАС и подавали в суды. Как бы то ни было, до сегодняшнего дня на линии между Собинкой, Лакинском и Владимиром ходили машины ИП Жаворонковой. Однако на днях появилась информация, что уже с 11 марта ИП Князев снова возвращается на свою «старую-добрую» линию.

- Все очень просто: так как без конкурса нового перевозчика утвердить нельзя, конкурс был проведен, и по его итогам с количеством 100 баллов из 100 опять победил Князев. За этот год он купил новые автобусы и оборудовал их по последним, жестким требованиям, - объяснил президент Ассоциации предприятий автомобильного транспорта Владимирской области Владимир Палаткин.

По словам Палаткина, «драка» перевозчиков, какими бы ни были ее причины, простым пассажирам лишь пошла на пользу — теперь на линию выйдут новые машины, оборудованные всяческими удобствами, вроде кондиционеров и устройств для инвалидов. Пока всего этого на простой линии не имелось.

- Раньше такого не было — имелись лишь требования прокуратуры дооснастить машины, но перевозчики писали, что денег нет, и на этом все заканчивалось. А когда объявлен конкурс — делай что хочешь, но требования нужно выполнять. Так произошло и в данном случае. Однозначно, пассажиры от этого только в выигрыше, - резюмировал Владимир Палаткин.

Новые автобусы придут на смену вот таким от ИП Жаворонковой Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Средний класс на линии

Сам ИП Князев подтвердил, что действительно уже с 11 марта выходит на линию «Собинка-Лакинск-Владимир».

- Мы действительно возвращаемся. Если говорить точнее: на маршрутах №163 «Владимир-Ставорво» и №158 «Колокша-Владимир» мы работаем уже с лета, и только подтвердили конкурсной процедурой свое на них нахождение, а №164 начинаем обслуживать после годового перерыва. До этого же мы обслуживали его в течение 10 лет. Скажем так - нам вернули то, что нам принадлежало, - не скрывает радости Владимир Князев.

Впрочем, руководитель компании признает — когда их выгнали с линии, пришлось уволить по сокращению 50 человек. Но уже летом 20 человек удалось вернуть, а с учетом возвращения «сто шестьдесят четвертого» в ряды АТП на работу придут еще 25 человек.

- Это будут десять водителей, десять кондукторов и несколько человек из техсостава, - объясняет Князев.

При этом перевозчик официально подтвердил: на линию выйдут новые автобусы «ПАЗ», которые будут оборудованы кондиционерами, «доступной средой» с низким полом для граждан с ограниченными возможностями и электронными табло — все это пришлось покупать ради победы в конкурсе.

- Единственное - это автобусы среднего класса, хотя я в департаменте транспорта настаивал, что данной линии нужны как минимум три машины большого класса. Но меня не услышали, и в ближайшие пять лет станем работать на среднем. Так что возможно, со стороны пассажиров будут какие-то нарекания в часы пик. Будем выходить из положения — например, спаривать рейсы, - рассказывает Владимир Князев.

Что касается цены на билеты, то ее перевозчик обещает сразу же не поднимать, однако к лету, возможно, тариф все-таки вырастет в пределах 10 процентов. Связано это с тем, что из-за пандемии цены на билеты не поднимались уже давно, хотя обычно повышаются ежегодно - инфляция.

Князев признался, что с конкурентами разногласия тоже пока никуда не делись — результаты конкурса они уже дважды безуспешно пытались оспорить в ФАС, теперь оспаривают в суде.

- С моей точки зрения та ситуация, которая сложилась в 2020 году, была рейдерским захватом, хотя суд в итоге это не подтвердил. Но теперь мы отказались от иска к департаменту транспорта, потому что люди, с которыми имелись разногласия, больше там не работают, а мы настроены на конструктив. А то, что конкуренты подают в суд — это, как говорится, их право, - резюмировал Владимир Князев.

КСТАТИ

В расписании автобусов Собинского района в связи со сменой перевозчика тоже грядут изменения. С учетом того, что сельские автобусы и межгород будет обслуживать одна и та же компания, перевозчики пообещали «подогнать» расписание так, чтобы все эти маршруты снова стыковались друг с другом. Кроме того, меняется и расписание автобуса №164 «Собинка-Лакиснк-Владимир».

С 11 марта расписание автобусов Собинского района выглядит следующим образом:

Маршрут №164 «Владимир-Лакиснк-Собинка»:

Отправление из Собинки: 6.05, 6.30, 7.00, 7.40, 8.15, 8.45, 9.20, 9.55, 10.35, 11.10, 12.10, 12.35, 13.10, 13.45, 14.15, 14.45, 15.10, 15.45, 16.10, 16.45, 17.15, 17.40, 18.15, 19.05, 19.45.

Отправление из Владимира: 6.25, 6.50, 7.20, 7.45, 8.15, 9.00, 9.35, 10.50, 11.20, 11.50, 12.30, 13.00, 13.30, 13.50, 14.30, 14.55, 15.30, 16.00, 16.25, 17.00, 17.30, 18.00, 18.35, 19.15, 20.20,21.15.

Маршрут №163 «Ставрово (Остановочный пункт) — Владимир (автовокзал):

Отправление из Ставрово: 5.30, 5.55, 6.40, 6.50, 7.30, 8.15, 8.50, 9.20, 10.25, 11.00, 11.50, 12.55, 13.25, 14.10, 14.55, 15.50, 16.10, 17.05, 18.10, 19.15.

Отправление из Владимира: 7.45, 8.20, 9.20, 9.55, 10.30, 11.25 (до Жерехово), 12.05, 13.05, 13.55 (до Жерехово), 14.40, 15.15, 16.05, 16.55, 17.15 (до Жерехово), 18.15, 19.15, 20.10.

Маршрут №158 «Колокша — Владимир»:

Колокша — сан. Строитель 6.15

сан. Строитель — Колокша 6.25

Колокша — Владимир 6.40

Владимир — Колокша 7.30

Колокша — сан. Строитель 8.25

сан. Строитель — Колокша 8.35

Колокша — Владимир — 8.45

Владимир — Колокша — 15.10

Колокша — сан. Строитель 15.50

сан. Строитель — Колокша 16.00

Колокша — Владимир 16.10.