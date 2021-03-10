Люди шли на прощание с писательницей Татьяной Поляковой, несмотря на 20-градусный мороз

Похороны Татьяны Поляковой, автора авантюрных детективов, прошли 10 марта 2021 года во Владимире
Фото: Ольга МАКАРОВА
10 марта 2021 года прошли похороны Татьяны Поляковой, автора авантюрных детективов, которая скончалась в 61 год от онкологии. Проводить известную писательницу в Свято-Успенском Княгинином монастыре в центре ее родного Владимира собрались родные, друзья, коллеги и поклонники.
Для родных ее смерть стала огромной потерей
Фото: Виктория СУХОВА
Муж, сын и сноха и мать писательницы стояли, опустив головы, и не общаясь ни с кем из посторонних. К десяти часам утра стали подходить друзья и знакомые. У каждого в руках были букеты из белых и красных роз, хризантем, гвоздик. Цветов было так много, что они не умещались у изголовья писательницы.
На прощание с Татьяной Поляковй друзья принесли множество цветов
Фото: Виктория СУХОВА
Приехали на похороны Татьяны Поляковой представители издательства «Эксмо», которое много лет выпускало ее книги, и обычные владимирцы, почитатели таланта автора детективов. Многие поклонники ее творчества раньше и не подозревали, что любимая писательница живет с ними в одном городе.
Знакомые отмечали ,что за последнее время писательница, боровшаяся с тяжелой болезнью, буквально истаяла.
Фото: Виктория СУХОВА
- Вы знаете, я — большая поклонница Татьяны Викторовны, я прочитала все ее книги. Не пропускала ни одной новинки. И хотя мы не были знакомы лично, мне очень горько, что такая замечательная женщина так рано ушла. В ее произведениях была та изюминка, та искра, тот юмор, которые редко встретишь в книгах современных авторов, - вытирая слезы, рассказала Елена Александровна.
Проводить известную писательницу пришли не только родные и близкие, но и поклонники
Фото: Виктория СУХОВА
Попрощаться с писательницей пришло около ста человек. Для всех в церкви не хватило места, многие остались ждать на улице, несмотря на 20-градусный мороз.
Простые владимирцы ждали приезда известных писательниц: Дарьи Донцовой, Татьяны Устиновой, Александры Марининой, но они приехать на похороны не смогли. Однако добрых слов не пожалели, написав, что уход Татьяны Поляковой — это огромная потеря для российской литературы.
- Это чудовищно и несправедливо. Такие чудесные, талантливые люди не должны уходить так рано, - повторяли родные и друзья писательницы.
Провожавшие татьяну Полякову вспоминали ее юмор и жизнелюбие
Фото: Архив "КП"
Похоронили Татьяну Полякову на Улыбышевском кладбище во Владимире, рядом с Аллеей Славы. Место выбрали не случайно: она любила родной Владимир, где живут ее мама и муж. После того, как к ней пришло признание, она несколько лет жила фактически на три города – Владимир, Санкт-Петербург, где поселился ее сын с семьей, и Москву, но потом окончательно вернулась в любимый город, улочки и дома которого нередко описывала в своих книгах.
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