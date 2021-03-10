Люди шли на прощание с писательницей Татьяной Поляковой, несмотря на 20-градусный мороз

Похороны Татьяны Поляковой, автора авантюрных детективов, прошли 10 марта 2021 года во Владимире Фото: Ольга МАКАРОВА

10 марта 2021 года прошли похороны Татьяны Поляковой, автора авантюрных детективов, которая скончалась в 61 год от онкологии. Проводить известную писательницу в Свято-Успенском Княгинином монастыре в центре ее родного Владимира собрались родные, друзья, коллеги и поклонники.

Для родных ее смерть стала огромной потерей Фото: Виктория СУХОВА

Муж, сын и сноха и мать писательницы стояли, опустив головы, и не общаясь ни с кем из посторонних. К десяти часам утра стали подходить друзья и знакомые. У каждого в руках были букеты из белых и красных роз, хризантем, гвоздик. Цветов было так много, что они не умещались у изголовья писательницы.

На прощание с Татьяной Поляковй друзья принесли множество цветов Фото: Виктория СУХОВА

Приехали на похороны Татьяны Поляковой представители издательства «Эксмо», которое много лет выпускало ее книги, и обычные владимирцы, почитатели таланта автора детективов. Многие поклонники ее творчества раньше и не подозревали, что любимая писательница живет с ними в одном городе.

Знакомые отмечали ,что за последнее время писательница, боровшаяся с тяжелой болезнью, буквально истаяла. Фото: Виктория СУХОВА

- Вы знаете, я — большая поклонница Татьяны Викторовны, я прочитала все ее книги. Не пропускала ни одной новинки. И хотя мы не были знакомы лично, мне очень горько, что такая замечательная женщина так рано ушла. В ее произведениях была та изюминка, та искра, тот юмор, которые редко встретишь в книгах современных авторов, - вытирая слезы, рассказала Елена Александровна.

Проводить известную писательницу пришли не только родные и близкие, но и поклонники Фото: Виктория СУХОВА

Попрощаться с писательницей пришло около ста человек. Для всех в церкви не хватило места, многие остались ждать на улице, несмотря на 20-градусный мороз.

Простые владимирцы ждали приезда известных писательниц: Дарьи Донцовой, Татьяны Устиновой, Александры Марининой, но они приехать на похороны не смогли. Однако добрых слов не пожалели, написав, что уход Татьяны Поляковой — это огромная потеря для российской литературы.

- Это чудовищно и несправедливо. Такие чудесные, талантливые люди не должны уходить так рано, - повторяли родные и друзья писательницы.

Провожавшие татьяну Полякову вспоминали ее юмор и жизнелюбие Фото: Архив "КП"

Похоронили Татьяну Полякову на Улыбышевском кладбище во Владимире, рядом с Аллеей Славы. Место выбрали не случайно: она любила родной Владимир, где живут ее мама и муж. После того, как к ней пришло признание, она несколько лет жила фактически на три города – Владимир, Санкт-Петербург, где поселился ее сын с семьей, и Москву, но потом окончательно вернулась в любимый город, улочки и дома которого нередко описывала в своих книгах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Владимире простились с Татьяной Поляковой, звездой авантюрного детектива