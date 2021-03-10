Во Владимире простились с писательницей Татьяной Поляковой

С известной писательницей, автором детективов простились во Владимире 10 марта 2021 года Фото: Архив "КП"

Утром 10 марта в Свято-Успенском Княгинином монастыре прошло отпевание «королевы авантюрного детективов» Татьяны Поляковой. Проститься с ней пришли родные, друзья, приехали коллеги из Москвы и самые верные поклонник ее творчества. Розы, хризантемы, гвоздики — писательницу, ушедшую на 62 году жизни, окружили сотни цветов.

Ее окружили сотни цветов Фото: Виктория СУХОВА

Подарила ложку музею

Проститься с писательницей пришло около сотни человек Фото: Виктория СУХОВА

- У меня дома очень много книг Татьяны Поляковой, но я даже не знал, что она владимирская. Жаль, такая молодая и такая талантливая. Слишком рано она ушла, - вздохнул сотрудник церкви Александр.

Близкие друзья писательницы не сдерживали слез. Все они отмечали, что ушел человек с большой буквы, с добрым сердцем и широкой душой.

- Мы дружили с Татьяной около 20 лет. Когда познакомились, я даже не знала, что она — писательница, но с первой минуты общения было понятно, что это необыкновенно интересный, умный и душевный человек. Мне было интересно абсолютно все, о чем она рассказывала. У Татьяны Викторовны был свой особый взгляд даже на очень привычные и банальные вещи, - со слезами на глазах говорит коллекционер, создатель «Музея ложки» Татьяна Пикунова. - Она всегда интересовалась, как дела дома, как дети, с такой любовью рассказывала про своих внучат, а когда узнала про открытие музея - посетила его одной из первых. Именно ложка Татьяны Поляковой положила начало проекта «Обыкновенный предмет необыкновенного человека». Она очень много значила для меня, так тяжело с ней прощаться…

Ложка Татьяны Поляковой в Музее ложки. фото из личного архива Татьяны Пикуновой

Вещий сон

Татьяну Полякову запомнили не только как талантливого писателя, но и как светлого и радостного человека Фото: Михаил ЯЗЫНИН

Общавшиеся с Татьяной люди вспоминали, что с ней всегда было очень комфортно, вокруг нее не возникало никаких скандалов и интриг — только юмор, добродушие и понимание.

- Когда мы принимали Татьяну в Союз писателей, я был главным редактором областного издательства «Золотые ворота». Она тогда пришла ко мне, принесла рукопись, я хотел ее издать, но, к сожалению, финансовое положение издательства было печальным, - вспоминает Николай Лалакин, председатель регионального отделения «Союза писателей России». - Она нашла других издателей, начала печататься. Татьяна была удивительная, такой живой человек – с ней было приятно общаться. Она очень многое пережила. Но жизнь – это борьба, и она боролась. Очень много работала, настоящий трудоголик. Это наша гордость, наш владимирский писатель, наша землячка. Мы очень скорбим.

Близкие друзья Татьяны Поляковой не могли сдержать слез Фото: Виктория СУХОВА

За 24 года популярная писательница создала более 90 книг, по ее романам снято девять фильмов. Самым удачным из них Татьяна Полякова считала фильм «Тонкая штучка», тем более что с ним связана мистическая история.

- За много лет до того, как Татьяна начала писать, ей приснился сон, в котором она стояла на сцене. С одной стороны от нее стоял Игорь Бочкин, а с другой — Александра Захарова. Она рассказала этот сон подруге, они посмеялись и решили, что актеры просто приедут на гастроли. Прошло несколько лет, Татьяна открывала презентацию фильма «Тонкая штучка». И вы не поверите, с одной стороны стоял Бочкин, а с другой — Захарова, - вспоминает подруга писательницы Валерия Сергеева.

Напомним, что перед смертью Татьяна Полякова начала писать 96-й роман — продолжение серии книг о частном детективе Владане Мариче. Но увидеть свет ему не суждено. Напомним, писательницы не стало 8 марта. Она скончалась на 62-м году жизни от рака. Знавшие ее люди отмечали, что Татьяна буквально истаяла за последнее время, но боролась с болезнью до последнего... Похоронили ее на Улыбышевском кладбище в родном Владимире.

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