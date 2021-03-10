Владимир
Еще
Радио
Владимир
Еще
Радио
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Во Владимире простились с писательницей Татьяной Поляковой

Проводить в последний путь автора авантюрных детективов пришло около сотни человек
Виктория СУХОВАВиктория СУХОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
С известной писательницей, автором детективов простились во Владимире 10 марта 2021 года

С известной писательницей, автором детективов простились во Владимире 10 марта 2021 года

Фото: Архив "КП"

Утром 10 марта в Свято-Успенском Княгинином монастыре прошло отпевание «королевы авантюрного детективов» Татьяны Поляковой. Проститься с ней пришли родные, друзья, приехали коллеги из Москвы и самые верные поклонник ее творчества. Розы, хризантемы, гвоздики — писательницу, ушедшую на 62 году жизни, окружили сотни цветов.

Ее окружили сотни цветов

Ее окружили сотни цветов

Фото: Виктория СУХОВА

Подарила ложку музею

Проститься с писательницей пришло около сотни человек

Проститься с писательницей пришло около сотни человек

Фото: Виктория СУХОВА

- У меня дома очень много книг Татьяны Поляковой, но я даже не знал, что она владимирская. Жаль, такая молодая и такая талантливая. Слишком рано она ушла, - вздохнул сотрудник церкви Александр.

Близкие друзья писательницы не сдерживали слез. Все они отмечали, что ушел человек с большой буквы, с добрым сердцем и широкой душой.

- Мы дружили с Татьяной около 20 лет. Когда познакомились, я даже не знала, что она — писательница, но с первой минуты общения было понятно, что это необыкновенно интересный, умный и душевный человек. Мне было интересно абсолютно все, о чем она рассказывала. У Татьяны Викторовны был свой особый взгляд даже на очень привычные и банальные вещи, - со слезами на глазах говорит коллекционер, создатель «Музея ложки» Татьяна Пикунова. - Она всегда интересовалась, как дела дома, как дети, с такой любовью рассказывала про своих внучат, а когда узнала про открытие музея - посетила его одной из первых. Именно ложка Татьяны Поляковой положила начало проекта «Обыкновенный предмет необыкновенного человека». Она очень много значила для меня, так тяжело с ней прощаться…

Ложка Татьяны Поляковой в Музее ложки. фото из личного архива Татьяны Пикуновой

Ложка Татьяны Поляковой в Музее ложки. фото из личного архива Татьяны Пикуновой

Вещий сон

Татьяну Полякову запомнили не только как талантливого писателя, но и как светлого и радостного человека

Татьяну Полякову запомнили не только как талантливого писателя, но и как светлого и радостного человека

Фото: Михаил ЯЗЫНИН

Общавшиеся с Татьяной люди вспоминали, что с ней всегда было очень комфортно, вокруг нее не возникало никаких скандалов и интриг — только юмор, добродушие и понимание.

- Когда мы принимали Татьяну в Союз писателей, я был главным редактором областного издательства «Золотые ворота». Она тогда пришла ко мне, принесла рукопись, я хотел ее издать, но, к сожалению, финансовое положение издательства было печальным, - вспоминает Николай Лалакин, председатель регионального отделения «Союза писателей России». - Она нашла других издателей, начала печататься. Татьяна была удивительная, такой живой человек – с ней было приятно общаться. Она очень многое пережила. Но жизнь – это борьба, и она боролась. Очень много работала, настоящий трудоголик. Это наша гордость, наш владимирский писатель, наша землячка. Мы очень скорбим.

Близкие друзья Татьяны Поляковой не могли сдержать слез

Близкие друзья Татьяны Поляковой не могли сдержать слез

Фото: Виктория СУХОВА

За 24 года популярная писательница создала более 90 книг, по ее романам снято девять фильмов. Самым удачным из них Татьяна Полякова считала фильм «Тонкая штучка», тем более что с ним связана мистическая история.

- За много лет до того, как Татьяна начала писать, ей приснился сон, в котором она стояла на сцене. С одной стороны от нее стоял Игорь Бочкин, а с другой — Александра Захарова. Она рассказала этот сон подруге, они посмеялись и решили, что актеры просто приедут на гастроли. Прошло несколько лет, Татьяна открывала презентацию фильма «Тонкая штучка». И вы не поверите, с одной стороны стоял Бочкин, а с другой — Захарова, - вспоминает подруга писательницы Валерия Сергеева.

Напомним, что перед смертью Татьяна Полякова начала писать 96-й роман — продолжение серии книг о частном детективе Владане Мариче. Но увидеть свет ему не суждено. Напомним, писательницы не стало 8 марта. Она скончалась на 62-м году жизни от рака. Знавшие ее люди отмечали, что Татьяна буквально истаяла за последнее время, но боролась с болезнью до последнего... Похоронили ее на Улыбышевском кладбище в родном Владимире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Причина смерти Татьяны Поляковой: много лет писательница боролась с тяжелой болезнью

Перед смертью Татьяна Полякова начала писать новый роман

Произведения "королевы авантюрного детектива", ставшие популярными сериалами

Интересное