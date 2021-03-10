Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 10 марта 2021: во Владимире прививки от коронавируса сделали 5% горожан

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владимирской области число заболевших коронавирусом достигло минимального значения за последние несколько месяцев. На территории Владимирской области за прошедшие сутки 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: 19 во Владимире, 13 - в Муромском, 7 - в Гусь-Хрустальном, 6 - в Кольчугинском, 5 - в Ковровском, 5 - в Меленковском, 4 - в Александровском, 4 - в Киржачском, 4 - в Петушинском, 4 - в Селивановском, 3 - в Суздальском, 2 - в г. Радужный, 1 - в Вязниковском, 1 - в Судогодском.

Также за минувшие сутки 84 человека выздоровели от коронавируса, пять – скончались от него. Всего за время пандемии от коронавируса во Владимирской области умерло 923 человека, выздоровело 25 656 жителей.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 28 468 случаев заболевания, которые распределились следующим образом: 6410 случаев во Владимире, 3551 - в Гусь-Хрустальном, 3171 – в округе Муром, 2034 - в Ковровском, 1754 - в Александровском, 1665 - в Петушинском, 1276 - в Юрьев-Польском, 1198 - в Вязниковском, 1160 - в Кольчугинском, 1027 - в Суздальском, 928 - в Собинском, 695 - в Гороховецком, 783 - в Меленковском, 768 - в Киржачском, 641 - в Камешковском, 620 - в Селивановском, 431 - в Судогодском, 356 - в Радужном.

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. В областной столицу прививку сделали более семнадцати с половиной тысяч владимирцев – это около пяти процентов жителей Владимира. Чуть меньше половины из них уже получили оба компонента вакцины. При этом, хотя во Владимире по-прежнему активнее всего растет число заболевших, в мэрии отмечают, что эпидобстановка в садах и школах стабильная: никто из учеников и детсадовцев коронавирусом не болеет.

Также в областном центре продолжаются проверки соблюдения масочного режима. За первую неделю марта чиновники и полицейские проверили 73 магазина, рынка и кафе, нарушения нашли в десяти из них. Например, на трех объектах посетителями и персоналом предприятий потребительского рынка не соблюдался масочный режим. Но за нарушение масочного режима полицейские составили только один протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения») в кафе «Русская кухня» на улице Мира, 70. А всего с 1 января сотрудники управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг мэрии обследовали 679 объектов, из них в 143 объектах были выявлены нарушения.