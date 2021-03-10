Гороховец решил «выгнать» трассу М-7 за пределы города

Пекинка Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Скоро сразу несколькими серьезными неудобствами в туристическом городке может стать меньше: 11 февраля Минтранс России «дал добро» на «решение дорожных проблем Гороховца», а буквально на днях глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов встретился по этому поводу в Москве с и.о. руководителя Росавтодора Романом Новиковым.

Между двумя автобанами

Чиновники и дорожники обсудили возможность вынести «кусочек» федеральной трассы М-7 за черту Гороховца. Предварительно, для этого построят объезд между 329 и 340 километрами автодороги. Кроме того, по договоренности, уже сейчас на Пекинке приостановят все работы по реконструкции, которые были запланированы на текущий год.

Впрочем, в ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород» пока воздерживаются от комментариев на эту тему.

- А что касается работ по реконструкции М-7, то они на этот год в черте Гороховца даже не планировались. Будет производиться лишь текущий ремонт по замене верхнего защитного слоя, - сообщил официальный представитель дорожного ведомства Александр Полянский.

Другой наш источник в Росавтодоре добавил, что вопрос с объездом туристического центра вообще может «зависнуть» из-за строительства платного автобана М-12.

- Как вы считаете, будут ли выделяться деньги на развитие «семерки», если построят М-12? Тем более, платная трасса делается для транзитного трафика, а не для местных жителей, и с М-7 уйдет порядка 30-40 процентов потока, - рассказал собеседник.

В свою очередь, глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов официально подтвердил, что договоренность с Росавтодором действительно была достигнута.

Памятники старины разрушают колеса большегрузов

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

По словам Наумова, перенос М-7 за Гороховец — это реальная проблема, которую давно пора решать.

Во-первых, из-за федерального автобана в черте населенного пункта все заезды в город, кроме одного, оказались перекрыты. Это не только создает неудобства местным жителям, но и снижает количество потенциальных туристов, посещающих Гороховец.

- Во-вторых, архитектурная черта города включена в предварительный список ЮНЕСКО, в связи с чем у нас есть определенные ограничения по строительству тех или иных инженерных объектов, в том числе транспортной инфраструктуры. Поэтому установка, например, надземных пешеходных переходов, просто невозможна, - объясняет Дмитрий Наумов. - Далее вопрос касается ширины дороги, шумоизоляции и всего остального, что закрывает здания 16, 17 и 18 веков постройки. По меньшей мере это неправильно, к тому же недопустимо по закону. Поэтому мы просто не согласуем эти объекты.

Третья причина — постоянные вибрации от проезжающих большегрузов, которые разрушают не только объекты культурного наследия, но и другие городские здания. И это не считая того, что местным жителям банально неудобно перебираться из одного конца города в другой, не говоря о безопасности детей.

- Причем говорить о том, что мы потеряем в плане экономики, если перенесем трассу, нельзя, потому что в черте города на М-7 нет такого количества придорожного бизнеса, который мог бы пострадать, - резюмировал глава райадминистрации.

Все эти доводы и были приведены на встрече в высоких кабинетах. Более того, по словам Наумова, представитель руководства Росавтодора лично выезжал на место и согласился, что проще будет перенести Пекинку за Гороховец, чем иметь проблемы с внутригородской трассой.

- Все присутствующие на этой встрече поняли, что проблема есть, и она не надуманная. Мы добились того, что вопрос реконструкции существующей трассы приостановлен. Говорить о каких-то датах пока преждевременно, но по срокам, ориентировочно, в 2022-2023 годах начнется проектирование, а в 2025 году — подчеркиваю - возможно — начнется строительство объезда, - рассказал Дмитрий Наумов.

По словам районменеджера, хотя предварительно они озвучили идею пустить трассу в обход через 329-340 километры, но окончательно решение по его размещению будут принимать специалисты дорожных ведомств. Правда, сейчас пока никаких документов на этот счёт нет — все оговорено на словах.

Кстати, сама городская дорога через центр Гороховца все равно никуда не денется — уйдут «налево» только большегрузы. А если получится сделать хорошую развязку, то со стороны Павлово Нижегородской области заезд в Гороховец станет более удобным, чем сейчас.

По словам Наумова, еще один довод в пользу переноса Пекинки за город заключается в том, что трасса М-12 проблем с трафиком в Гороховце в любом случае не решит — власти района сделали собственные подсчеты, согласно которым вышло, что на «платник», вопреки словам дорожников, уйдёт не больше 20-30 процентов потока, так что строительство объезда в любом случае необходимо.

КСТАТИ

До 2021 года в Гороховце имелась серьезная проблема с автовокзалом. Вернее — с его отсутствием: междугородние транзитные автобусы «причаливали» к металлическому контейнеру, служившему билетной кассой и крошечным залом ожидания на пару стульев. Теперь же в городе открылась новая автостанция, а с новым объездом и водителям автобусов станет существенно легче.

- Строительство объезда М-7 только улучшит междугороднее сообщение: сейчас автобусам приходится заезжать к автостанции с трассы под углом 90 градусов и под малое количество секунд на светофоре, а мы организуем спокойный и безопасный объезд с трех сторон. Тем более удобнее будет пассажирам — новый остановочный пункт имеет зал ожидания, кафе, теплые туалеты и перрон с посадкой и высадкой, - сообщил глава администрации Гороховецкого района Дмитрий Наумов.