Масленица с точки зрения науки: владимирцам расскажут о солярных знаках и символах

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В масленичную неделю самое время печь и есть блины. А узнать о разных обрядах и ритуалах, связанных с блинным праздником. Напитаться новыми знаниями, а заодно и поесть можно будет 11 марта в гастромаркете «Рынок на Студеной». Именно там пройдет ток-шоу «Научный холодильник», организатором которого является Информационный центр по атомной энергии.

Является ли масленичный блин символом Солнца? Какие солярные доминанты существуют в славянском календаре и какие масленичные обряды и ритуалы ошибочно трактуются в современном обществе? На эти и другие вопросы ответит Константин Васин, ведущий специалист Центра музыкального фольклора Московского государственного института культуры, преподаватель кафедры культурного наследия МГИК, директор муниципального ансамбля фольклорной песни «Радуница».

Овладеть энергией термоядерного синтеза – давняя мечта человечества. Сегодня 35 стран совместными усилиями создают термоядерный реактор будущего - ИТЭР, который призван открыть путь к чистому, безопасному и неисчерпаемому источнику энергии. В его основе заложены процессы, протекающие во всех звездах Вселенной – именно поэтому строительство ИТЭР называют созданием маленького Солнца на Земле. О масштабном международном проекте расскажет Александр Петров, специалист по информационным связям Российского агентства ИТЭР.

Гостей ток-шоу также ждет мастер-класс по приготовлению блинов от шеф-пекаря гастромаркета Александра Романова. Он поделится секретами приготовления вкусных блинов и научит правильно подбирать начинку и топпинги. А еще владимирцы узнают о рецептах и традициях употребления блинов в разных странах.

Начало ток-шоу в 18. 30, адрес: Дворянская ул., 27А, корп. 1, этаж 1. Вход свободный, однако предварительно нужно зарегистрироваться по ссылке - https://myatom.timepad.ru/event/1574261/

А В ЭТО ВРЕМЯ

10 марта идем в гости к теще

Для каждого дня масленичной недели существуют свои названия и традиции. Среда – «Лакомка». В этот день все пекут блины и ходят в гости. Зятья идут поесть блинов к тещам, а тещи всячески показывают им свое расположение.

Четверг – «Разгуляй». В этот день начинается Широкая Масленица. Раньше с этого дня люди переставали работать и начинали веселиться: устраивали кулачные бои, конкурсы и состязания, водили хороводы, пели веселые песни.

Пятница – «Тещины вечерки». В этот день свое гостеприимство проявляет зять: теща идет к нему на блины. Причем теща идет в гости к зятю со своими подругами. Дочь готовит угощение.

Суббота – «Золовкины посиделки». В этот день родственники мужа идут в гости к молодым. Невестка печет блины и угощает родственников. В этот день золовке преподносят подарок от родни невестки.

Воскресенье – «Прощеное воскресенье». В этот день заканчивается масленичная неделя. Все просят друг у друга прощения за вольные или невольные обиды. Вечером этого дня проходят широкие гулянья со сжиганием чучела Масленицы.

А есть еще вот такие приметы на Масленицу

Если накануне Масленицы идет дождь, то осень обещает быть полна грибов, а если мороз, как ожидается в регионе, судя по прогнозу синоптиков – лето будет нежарким и урожай будет хорошим.

Чем больше блинов в доме испекут на Масленицу, тем богаче в доме станет, а если мало блинов хозяйка испечет, то и урожая не будет.

Если на Масленицу идет снег – будет урожай гречки.

Если блины получаются красивые и пышные, то и год будет благополучный и богат на урожай, а если прилипают – к неприятностям.

Кто на Масленицу на угощения скупится, тот за год разорится.

Если на Масленицу выкинуть старые вещи, то появятся обновки.

На Масленицу старое простить – в жизнь новое впустить.