Перед смертью Татьяна Полякова начала писать новый роман

Таьяна Полякова не успела дописать последний роман Фото: "КП" Архив

Поклонники Татьяны Поляковой с нетерпением ждали появления на свет новой книги. И вот, наконец, 30 января в своем инстаграме писательница выложила небольшое видео, в котором показала тетрадку в клеточку с началом нового романа. Его главным героем вновь должен был стать частный детектив Владан Марич.

- Праздники закончились, и я, наконец-то, приступила к работе над новым романом. Вот выложена первая страничка. Это будет продолжение истории из цикла «Я и Владан Марич». Вперед! - выложила видео Татьяна Полякова.

Рукописную страничку новой рукописи писательница показала в инстаграме

На клетчатой странице гелевой ручкой – так Татьяна Полякова писала все свои книги – описывается сон одной из главных героинь романа. Девушке снится страшный сон о ее любимом Владане Мариче и она просыпается от собственного крика…

Напомним, что серия детективов «Я и Владан Марич» рассказывает о Полине, молодой обеспеченной даме, которая обращается за помощью к частному детективу Владану Маричу за помощью в расследовании убийства ее лучшей подруги. Благодаря сотрудничеству с частным сыщиком она узнает подробности о личной жизни мужа, скрывающего от нее многочисленные измены, и находит настоящую любовь… Увлекшись работой детектива, Полина становится не только подругой Владана, но и верным «боевым» товарищем сыщика. Сама писательница говорила, что серия с одним и тем же главным героем свидетельствует: ей не хватило одной книги, чтобы рассказать о нем все, а ее любимчики это те персонажи, которые не дают спать спокойно.

Серия представлена пятью книгами: «Найти, влюбиться и отомстить», «Жаркое дыхание прошлого», «Не вороши осиное гнездо», «Сыщик моей мечты», «Голос, зовущий в ночи». Новый роман должен был стать шестым в серии и 96-м в списке книг известной писательницы.

Но выйти роману, увы, не суждено: писательница Татьяна Полякова умерла 8 марта в своем доме во Владимире от онкологического заболевания. Ей был 61 год.