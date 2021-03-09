Новые люди обучили тысячи политических команд по всей России

Фото предоставлено партией Новые люди

В Калужской области прошел федеральный форум партии «Новые люди». Он собрал руководителей предвыборных штабов и представителей партии со всей центральной России. Аналогичные мероприятия проходят также в Воронеже, Уфе, Нижнем Новгороде, Таганроге, Новосибирске, Иркутске, Хабаровске, Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

«Науку побеждать» изучали и представители владимирского регионального отделения партии.

На форуме представители «Новых людей» обменивались опытом и разрабатывали подробную дорожную карту, которая позволит кандидатам партии стать будущими депутатами Госдумы.

— Наше принципиальное отличие состоит в том, что мы строим партию снизу вверх. Привлекаем людей, которые работали на благо регионов, у которых есть готовые проекты, — говорит председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. — Мы собрали команду профессионалов, которые прекрасно понимают, что нужно людям в каждом конкретном регионе. Наши комитеты подготовили десятки инициатив, которые касаются самых разных отраслей: от образования и здравоохранения до ЖКХ и экологии. И в этом еще одно наше принципиальное отличие - мы идем на выборы с конкретными предложениями, а не с невнятными лозунгами.

Фото предоставлено партией Новые люди

Форум «Новых людей» включал образовательную лекционную программу и мастер-классы. Активистов партии в течение четырех дней обучали работать с избирателями, инициировать общественно-значимые проекты, проводить расследования, выступать публично, общаться с прессой. Работа в команде - ключевой навык для новой независимой партии.

«Форумы новых людей прошли в эти выходные по всей стране. Основная задача – обмен опытом и утверждение пошаговой дорожной карты прохождения в Государственную думу и законодательные собрания регионов. Эту задачу я считаю выполненной. Во Владимирской области уже есть сильная команда с актуальными проектами. И эта команда каждый день становится всё больше! Люди хотят перемен, но без потрясений, поэтому выбирают нашу партию», — рассказала руководитель владимирского регионального отделения партии «Новые люди» Элен Айрапетян.

Политическая партия «Новые люди» была образована 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах 2020 года ее кандидаты прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске более 15% голосов избирателей.