Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 9 марта 2021 года: в регионе остаются занятыми 691 койка для больных Covid-19

. Фото: Алиса ТИТКО

Во Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтвержден 81 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. На этот раз лидерство сменил Муромский район с 14 случаями, на втором месте Владимир с 13 заболевшими, на третьем — Кольчугинский район с 7 случаями. 6 случаев в Александровском, по 5 - в Суздальском и Киржачском, по 4 - в Вязниковском, Петушинском, Ковровском, Камешковском районах, по 3 случая в Гусь-Хрустальном, Юрьев-Польском, Селивановском районах, по 2 случая в Меленковском, Собинском, в Судогодском районах.

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Всего в регионе зарегистрировано 28 390 случаев заболевания (6391 сл. в г. Владимире, 3544 сл. в Гусь-Хрустальном, 3158 сл. о. Муром, 2029 сл. в Ковровском, 1750 сл. в Александровском, 1661 сл. в Петушинском, 1276 сл. в Юрьев-Польском, 1197 сл. в Вязниковском, 1154 сл. в Кольчугинском, 1024 сл. в Суздальском, 928 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 778 сл. в Меленковском, 764 сл. в Киржачском, 641 сл. в Камешковском, 616 сл. в Селивановском, 430 сл. в Судогодском, 354 сл. в г. Радужном).

Несмотря на то, что заболеваемость стала ниже, об отмене большинства запретов речи не идет. Родителям до сих пор не разрешают посещать утренники в детских садах и школах. Что касается последнего звонка, то его разрешили проводить в очном формате, но с некоторыми ограничениями.

– Выпускные и последние звонки в этом году будут, хотя и с ограниченным контингентом. Это не будут массовые мероприятия, но они пройдут, возможно, в отдельных коллективах, - отметила Ольга Беляева.

К слову, в прошлом году в разгар пандемии во Владимире проводили подпольные выпускные и вечеринки как для школьников, так и для детсадовцев.