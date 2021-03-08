Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 8 марта 2021 года: больше всего новых случаев по-прежнему во Владимире

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С каждым днем новых случаев заражения коронавирусом становится все меньше. Если вчера их было 97, то сегодня уже 86! Однако областная столица по-прежнему остается лидером по заболеваемости — за сутки зарегистрировано 25 новых больных. На втором месте Муромский район с 16 случаями, на третьем месте — Киржачский район с 7 случаями. 6 заболевших в Александровском и Собинском районах, 5 - в Гусь-Хрустальном, 4 - в Ковровском, по 3 - в Юрьев-Польском и Кольчугинском районах, по 2 - в Петушинском, Меленковском, Судогодском, Суздальском, Селивановском районах, 1 - в Камешковском районе.

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Всего во Владимирской области зарегистрировано 28 309 случаев заболевания (6378 сл. в г. Владимире, 3541 сл. в Гусь-Хрустальном, 3144 сл. о. Муром, 2025 сл. в Ковровском, 1744 сл. в Александровском, 1657 сл. в Петушинском, 1273 сл. в Юрьев-Польском, 1193 сл. в Вязниковском, 1147 сл. в Кольчугинском, 1019 сл. в Суздальском, 926 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 776 сл. в Меленковском, 759 сл. в Киржачском, 637 сл. в Камешковском, 613 сл. в Селивановском, 428 сл. в Судогодском, 354 сл. в г. Радужном).

Возможно, заболеваемость пошла на спад, но не исключена вероятность того, что стали делать меньше тестов. Кроме того, берутся они не на второй или третий день, а через неделю! По крайней мере у детей. А через такой большой срок положительного мазка можно просто не ждать. Так что расслабляться и снимать маски еще рано. К тому же в мае может прийти третья волна коронавируса. Сдержать распространение инфекции поможет активная вакцинация.