Во Владимирской области шкаф насмерть придавил годовалую девочку

В прокуратуре не видят криминала в случившемся, лишь трагическое стечение обстоятельств. Фото: Алексей СУХОВ

Федеральные ленты новостей транслируют информацию о жутком инциденте, который якобы произошел на днях во Владимирской области. Сообщается, что на маленького ребёнка в одной из больниц рухнул шкаф, придавив малыша насмерть. Однако на самом деле всё оказалось не совсем так, как это изначально передали СМИ.

В Следственном управлении СК России по Владимирской области пояснили, что информация о ЧП в больнице не соответствует действительности.

- На самом деле ЧП произошло, когда ребёнок был дома. Но подробнее мы пока говорить не можем, так как материал доследственной проверки к нам ещё не поступил, - сообщила «КП» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Мария Серова.

Дело в том, что материал из полиции изъяла прокуратура, которая и направила его в Следком.

- Инцидент случился 2 марта в городе Кольчугино. Девочка в возрасте одного года и восьми месяцев получила тяжелые травмы в результате падения на неё шкафа. Ребенок находился вместе с мамой в гостях у бабушки. Сами они прибыли из другого региона, - сообщила старший помощник прокурора Владимирской области Виктория Туркова.

Как сообщил наш источник в правоохранительных органах, мама с дочкой приехали в Кольчугино из Московской области. Трагедия произошла в тот момент, когда ребёнок находился в ванной комнате: малышка ухватилась за шкаф-купе, потянула его, тот упал и придавил ребёнка. Родители тут же вызвали скорую медпомощь, впоследствии девочку доставили в клинику Рошаля в Москве, однако там от полученных травм она умерла, спасти её врачам так и не удалось.

Предварительно никакого криминального следа в случившемся правоохранители не усматривают, семья характеризуется, как благополучная. Следственный комитет обещает официально озвучить подробности ЧП на следующей неделе.

- Ещё раз подчеркиваем, что информация о падении шкафа на ребёнка в больнице не соответствует действительности, - заключили в областной прокуратуре.

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