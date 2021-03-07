Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 7 марта 2021 года: заболеваемость снизилась до уровня октября

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Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, по состоянию на 12 часов во Владимирской области лабораторно подтверждено 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Этот показатель стал минимальным за весь текущий год и самым низким с конца октября 2020 года.

По городам и районам области случаи заражения распределились следующим образом:

28 во Владимире;

15 в округе Муром и Муромском районе;

10 в Гусь-Хрустальном районе;

по 6 в Кольчугинском и Ковровском районах;

5 в Петушинском районе;

по 4 в Меленковском, Судогодском, Александровском и Киржачском районах;

3 в Суздальском районе;

по 2 в Селивановском и Собинском районах;

по 1 в Юрьев-Польском районе и городе Радужный.

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С начала эпидемии в регионе подтверждено 28223 случая заражения коронавирусом (6353 во Владимире, 3536 в Гусь-Хрустальном районе, 3128 в округе Муром и Муромском районе, 2021 в Ковровском районе, 1738 в Александровском районе, 1655 в Петушинском районе, 1270 в Юрьев-Польском районе, 1193 в Вязниковском районе, 1144 в Кольчугинском районе, 1017 в Суздальском районе, 920 в Собинском районе, 695 в Гороховецком районе, 774 в Меленковском районе, 752 в Киржачском районе, 636 в Камешковском районе, 611 в Селивановском районе, 426 в Судогодском районе и 354 в городе Радужный).

Таким образом, психологическая отметка заболеваемости в 100 случаев по региону была пройдена, но на этот раз в сторону минуса. В последний раз точно такие же показатели были зарегистрированы 29 октября 2020 года, когда наблюдался подъем количества заражений. Да что там говорить, даже 18 мая 2020 года было 99 случаев (это был пик первой волны). Причем за сутки уровень суточной заболеваемости уменьшился на 14 пунктов!

В связи с тем, что теперь общая ситуация с заболеваемостью в регионе и в целом по стране стабилизировалась, в медучреждениях области продолжается планомерное сокращение койко-мест для больных с коронавирусом в инфекционных госпиталях. Если в середине недели во Владимирской области действовали 1024 койки, то на сегодняшний день их число сократилось до 984. К 9 марта, если все пойдет по плану, число мест для больных с covid-19 станет ещё меньше и составит 802 койки.