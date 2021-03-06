Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 6 марта 2021 года: из-за ковида меньше детей прошли курс восстановительного лечения

Детский санаторий располагается на улице Стрелецкой. Фото предоставлено департаментом здравоохранения.

Роспотребнадзор обновил данные по числу заболевших во Владимирской области за сутки. И на девять часов утра 6 марта 2021 года лабораторно подтверждено 111 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

А вот как распределились случаи по районам области:

32 сл. в г. Владимире,

16 сл. в Муромском,

13 сл. в Гусь-Хрустальном,

11 сл. в Кольчугинском,

7 сл. в Ковровском,

6 сл. в Меленковском,

по 4 сл. в Петушинском и Суздальском районах,

по 3 сл. в Александровском, Киржачском, Юрьев-Польском и Камешковском районах,

по 2 сл. в Собинском и Судогодском районах,

по 1 сл. в Селивановском районе, а также в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 28 126 случаев заболевания (6325 сл. в г. Владимире, 3526 сл. в Гусь-Хрустальном, 3113 сл. о. Муром, 2015 сл. в Ковровском, 1734 сл. в Александровском, 1650 сл. в Петушинском, 1269 сл. в Юрьев-Польском, 1193 сл. в Вязниковском, 1138 сл. в Кольчугинском, 1014 сл. в Суздальском, 918 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 770 сл. в Меленковском, 748 сл. в Киржачском, 634 сл. в Камешковском, 609 сл. в Селивановском, 422 сл. в Судогодском, 353 сл. в г. Радужном).

.

Тем временем 233 ребенка прошли курс восстановительного лечения в санаторно-курортном отделении Детской городской поликлиники №1 города Владимира в 2020 году. Это дети от 4 до 10 лет с перенесенными тяжелыми пневмониями, часто рецидивирующими бронхитами, хроническими тонзиллитами и аденоидитами. Вы спросите, а причем тут коронавирус? Дело в том, что в прошлом году, по словам главного врача Татьяны Максимовой, из-за ограничений, связанных с коронавирусом, число детей, прошедших медицинскую реабилитацию, уменьшилось, однако после улучшения эпидситуации объемы медицинской помощи будут полностью восстановлены.

Отделение рассчитано на 75 мест и готово принять дополнительные группы пациентов. Сюда можно попасть по направлению участкового педиатра по месту жительства. Структурное подразделение работает в круглосуточном режиме. Срок восстановительного лечения – от двух до трех недель. Все услуги для пациентов бесплатные. В штате отделения – врачи-педиатры, педагоги начального и дополнительного образования, логопеды, физиотерапевт, медицинские массажисты, инструкторы по лечебной физкультуре, медицинские сестры и другие специалисты.