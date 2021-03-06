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Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 6 марта 2021 года: из-за ковида меньше детей прошли курс восстановительного лечения

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Владимирской области на 6 марта 2021 года
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Детский санаторий располагается на улице Стрелецкой. Фото предоставлено департаментом здравоохранения.

Детский санаторий располагается на улице Стрелецкой. Фото предоставлено департаментом здравоохранения.

Роспотребнадзор обновил данные по числу заболевших во Владимирской области за сутки. И на девять часов утра 6 марта 2021 года лабораторно подтверждено 111 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

А вот как распределились случаи по районам области:

32 сл. в г. Владимире,

16 сл. в Муромском,

13 сл. в Гусь-Хрустальном,

11 сл. в Кольчугинском,

7 сл. в Ковровском,

6 сл. в Меленковском,

по 4 сл. в Петушинском и Суздальском районах,

по 3 сл. в Александровском, Киржачском, Юрьев-Польском и Камешковском районах,

по 2 сл. в Собинском и Судогодском районах,

по 1 сл. в Селивановском районе, а также в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 28 126 случаев заболевания (6325 сл. в г. Владимире, 3526 сл. в Гусь-Хрустальном, 3113 сл. о. Муром, 2015 сл. в Ковровском, 1734 сл. в Александровском, 1650 сл. в Петушинском, 1269 сл. в Юрьев-Польском, 1193 сл. в Вязниковском, 1138 сл. в Кольчугинском, 1014 сл. в Суздальском, 918 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 770 сл. в Меленковском, 748 сл. в Киржачском, 634 сл. в Камешковском, 609 сл. в Селивановском, 422 сл. в Судогодском, 353 сл. в г. Радужном).

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Тем временем 233 ребенка прошли курс восстановительного лечения в санаторно-курортном отделении Детской городской поликлиники №1 города Владимира в 2020 году. Это дети от 4 до 10 лет с перенесенными тяжелыми пневмониями, часто рецидивирующими бронхитами, хроническими тонзиллитами и аденоидитами. Вы спросите, а причем тут коронавирус? Дело в том, что в прошлом году, по словам главного врача Татьяны Максимовой, из-за ограничений, связанных с коронавирусом, число детей, прошедших медицинскую реабилитацию, уменьшилось, однако после улучшения эпидситуации объемы медицинской помощи будут полностью восстановлены.

Отделение рассчитано на 75 мест и готово принять дополнительные группы пациентов. Сюда можно попасть по направлению участкового педиатра по месту жительства. Структурное подразделение работает в круглосуточном режиме. Срок восстановительного лечения – от двух до трех недель. Все услуги для пациентов бесплатные. В штате отделения – врачи-педиатры, педагоги начального и дополнительного образования, логопеды, физиотерапевт, медицинские массажисты, инструкторы по лечебной физкультуре, медицинские сестры и другие специалисты.

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