Последние звонки во Владимирской области пройдут по особым правилам

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Во Владимирской области департамент образования уже анонсировал, что сдавать ЕГЭ и ОГЭ придется в новом формате. А вопрос с последними звонками и выпускными оставался открытым. В прошлом году последний звонок решили провести в онлайн-формате, и большинство выпускников и их родителей сочли это издевательством. Этой весной волнения тоже не утихают.

- Нам директор сказала, что последнего звонка не будет, поскольку запрещены массовые мероприятия. А мы уже начали готовиться, собрали деньги на украшения зала и прочее. Неужели детей опять лишат последнего звонка? – переживает Ольга Викторовна, мама выпускница из владимирской школы №36.

Но чиновники их успокоили: в школах, как и в области в целом, все меньше болеют коронавирусом как дети, так и педагоги, а значит, есть шанс, что все выпускные мероприятия пройдут.

– Выпускные и последние звонки в этом году будут, хотя и с ограниченным контингентом. Это не будут массовые мероприятия, но они пройдут, возможно, в отдельных коллективах, - отметила Ольга Беляева.

Впрочем, как показывает практика, никакие запреты не помешают родителям порадовать детей. В прошлом году в разгар пандемии во Владимире проводили подпольные выпускные и вечеринки как для школьников, так и для детсадовцев. Но в этот раз ожидания чиновников не беспочвенны, а подтверждаются цифрами.

- Четвертую неделю снижается число заболевших. Сейчас болеют 65 детей (а на прошлой неделе было 97) и 27 педагогов (а на прошлой неделе было на 11 больше). В девяти школах сняли карантин по коронавирусу – семь в Гусь-Хрустальном, одна в круге Муром и одна в Селивановском районе. Сейчас частично закрыты три школы: в Гусь-Хрустальном один класс, по одному классу также в Муроме и Гусь-Хрустальном районе. Продолжается карантин по коронавирусу в Добрятинской детской школе, где болеют и дети, и педагоги, - рассказала директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева.

Кроме того, на карантине по коронавирусу три группы в двух детских садах округа Муром и садики Меленковского района. Детский сад в селе Денятино Меленковского района, который был на карантине две недели, вернулся к обычной работе, а все кружки и секции тоже работают в обычном режиме.

В департаменте образования отмечают, что меньше болеть коронавирусом стали в том числе из-за вакцинации: 2196 педагогов уже сделали прививки – это примерно 6,5%, большинство из них получили уже обе дозы. Активнее всего вакцинировались учителя из Гусь-Хрустального, Гороховецкого и Меленковского района. Еще три тысячи педагогов ждут своей очереди на прививку. При этом в департаменте не ждут, что прививки сделают все учителя и воспитатели, поскольку часть из них уже переболела Covid-19. Например, в Селиваново перенесли 48% педагогов, в Гороховецком районе – 33%, во Владимире фактически каждый третий приобрел иммунитет – 32% переболело.