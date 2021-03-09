ФК «Муром» радикально обновляется, а «Торпедо» делает ставку на молодежь

Футбольный клуб "Муром" радикально обновил состав. Фото пресс-службы клуба.

Меньше месяца осталось до возобновления чемпионата России по футболу среди команд Первенства ПФЛ (бывшая вторая лига). Весенняя часть соревнований стартует 1 апреля. И в ней примут участие клубы из Владимирской области – владимирское «Торпедо» и ФК «Муром». Что происходит в клубах сейчас?

Ушел один, пришли четверо

Владимирское «Торпедо» закончило осенью на втором месте. Команда Дмитрия Вязьмикина стала настоящим открытием сезона – не имея больших средств и не делая громких покупок, владимирцы выдали достаточно яркий футбол и закрепились среди лидеров сезона.

Не удивительно, что зимой в клубе не стали радикально менять состав. По сути, укреплять команду тренерский штаб решил молодежью.

Так, состав владимирского «Торпедо» в январе-феврале пополнили 16-летние воспитанники местной споршколы олимпийского резерва по футболу – защитник Григорий Смирнов и полузащитники Кирилл Савельев и Александр Панюхин. Последний и вовсе родился 19 января 2005 года. Все эти ребята местные воспитанники.

Александр Панюхин. Фото с официального сайта ФК "Торпедо".

Также к «Торпедо» присоединился Данил Соболев. Он родился 20 ноября 2003 года в Гусь-Хрустальном. Шесть лет назад Данил перебрался в Москву, где занимался футболом в местной школе «Юность Москвы - Спартак-2».

Данил Соболев. Фото с официального сайта ФК "Торпедо".

Ну, и точечно Дмитрий Вязьмикин решил усилить команду одним опытным игроком. Владимирское «Торпедо» подписало контракт с полузащитником Евгением Поповым. Он родился 14 февраля 1988 года в Иванове. Воспитанник спортивной школы местного «Текстильщика». За ивановскую команду выступал с 2009 года (с перерывами). Также играл за «Текстильщик-2» (Иваново), «Спартак-Телеком» (Шуя), «Кооператор» (Вичуга). Кстати, Попов является победителем второго дивизиона в зоне «Запад» сезона 2018-2019 гг.), Кроме того, новичок черно-белых – мастер спорта по футзалу. В текущем сезоне в составе «Текстильщика» Евгений провёл 4 матча в первенстве ФНЛ.

Евгений Попов. Фото с официального сайта ФК "Торпедо".

При этом команду в межсезонье покинул полузащитник Никита Кривцов. Его еще в январе на сборы пригласил клуб из первой лиги – ярославский «Шинник», но в итоге на сборах в Турции Никита привлек внимание тренеров томской «Томи». Туда игрок и отправился. Всего в первенствах России в составе «Торпедо» (Владимир) Кривцов провёл 14 игр, забил 2 гола.

Десять новичков за два месяца

По тому, как ФК «Муром» провел межсезонье, сразу видно, что в клубе недовольны осенними итогами 2020 года. Оно и не мудрено. Клуб завершил осеннюю часть чемпионата на девятом месте, а ведь перед началом сезона ставилась задача чуть ли не выхода в ФНЛ.

Тренерский штаб в итоге зимой решил радикально обновить состав. Из команды ушли сразу шесть игроков. Речь идет о защитнике Николае Радченко, который до этого принял участие в 17 матчах за муромский клуб и отметился одним голом, полузащитнике Данииле Соколове (12 матчей и 1 забитый гол за ФК «Муром»), а также игроках Алексее Березине, Рамиле Зарипове, Павле Кобзеве и Антоне Казанском.

При этом в команду пригласили аж десять новичков! Причем, только четверо из них являются игроками молодежной команды из Мурома . Это вратарь Денис Балабанов, полузащитник Иван Ставцев, нападающий Дмитрий Косов и защитник Владислав Митряев.

ФК "Муром" представлял новых игроков сразу группами. Фото с официального сайта ФК "Муром".

Остальные шестеро – это игроки, имеющие опыт выступления во взрослом футболе. Так, к муромской команде присоединились защитник Роман Данилов (занимался в футбольной академии московского «Динамо» и в подмосковных «Химках»), полузащитник Лео Чаукин (воспитанник калининградского футбола, выступал в литовском ФК «Ионава»), нападающий Федор Дворников («Биолог-Новокубанск», «Химки», «Динамо» (Санкт-Петербург), саратовский «Сокол» и «СКА Ростов-на-Дону»), защитник Владислав Гагарин (воспитанник Белгородского футбола), защитник Роман Путилин (воспитанник «Торпедо-Владимир», выступал в ивановском «Текстильщике» и ФК «Луки-Энергия»), а также полузащитник Константин Попов (воспитанник ленинградского футбола).

Теперь главное, чтобы новые игроки вписались в игровые схемы обоих клубов. Напомним, что 1 апреля «Торпедо» сыграет дома с ФК «Тверь», а «Муром» стартует чуть позже – 3 апреля – матчем дома против иркутского «Зенита».