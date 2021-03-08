Масленичная неделя во Владимирской области пройдет без гусиных боев, но со скворечниками и концертами

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Начало масленичной недели на этот раз совпадает с Международным женским днем. В течение семи блинных дней владимирцев будут развлекать концертами, конкурсами и театрализованными постановками.

Лучшая Масленица и домик для птиц

В этом году разные масленичные «куклы» будут украшать не только площадь перед областным судом, но и парк «Дружба». Горожан приглашают принять участие в творческой акции "Добрый четверг" и сделать самую креативную, самую необычную поделку "Масленица - перезагрузка 2021". Ее могут сделать как дети, так и взрослые, целые классы или даже семьи. Поделка может быть сделана из любого подручного материала, быть плоской или объемной, размером от 50 см, со стойкой к погодным условиям и с подвесом. Все зависит от вашей фантазии и воображения. Творческие работы можно принести в администрацию парка до 10 марта.

Что же еще интересного приготовили в парке? 9 марта там пройдет праздник «Масленица - блинница, весны именинница» , 10 марта пришедших ждет игровая программа «Масленичное солнце», 11 марта пройдет танцевальный флешмоб «Балаганный денек Разгуляй», 12 марта — конкурсы и забавы «Конфетки, бараночки» (начало — в 11.30). В субботу пройдут подвижные игры (в 11.30 и 15.00), а в воскресенье в 11 часов состоится самый главный праздник «Гуляй, Масленица».

Центральный парк к празднику решили украсить не куклами и поделками, а скворечниками. В конкурсе «Весенний перезвон» будет несколько номинаций: «Самый креативный скворечник», «Самый экологичный скворечник», «Самая неожиданная форма». Создать домик для птиц и принести его в парк можно до 12 марта. Награждение победителей пройдет 14 марта в рамках праздника «Царская Масленица».

Блинные забавы и проводы зимы

В Загородном парке, в деревне Дуралеевка, с 8 по 13 марта (в 11 и 13 часов) тоже пройдет праздничная программа. В течение полутора часов гостей ждут игры на свежем воздухе, блинные забавы, масленичные потехи, хороводы, путешествие по деревне, фотосессия, чаепитие с блинами, а также сувенир кукла «Соломка» в подарок. Программа стоит 500 рублей (плюс 200 рублей за чаепитие). 14 марта состоится бесплатный праздник Масленицы. Программу организаторы еще не уточнили. Изменения могут произойти, в том числе, из-за коронавирусных ограничений.

Центр культуры и искусства на Соборной приглашает 11 марта в 11 и 13 часов на интерактивную программу «Как на масленой неделе». Каждый сможет не только познакомиться с обычаями проводов русской зимы, но и стать их непосредственным участником. Программа рассчитана на зрителей от 6 лет. Цена билета — 100 рублей.

Театр «Разгуляй» с 9 по12 марта тоже приглашает на «Масленичные забавы». В программе: конкурсно-игровая программа «Пришла к нам Масленица», театрализованный концерт-игра «Русская ярмарка». Начало — в 10.00 и 12.30. Цена по коллективным заявкам — 250 рублей.

Владимирский театр кукол тоже не остался в стороне от празднования Масленицы. Всю неделю, с 10 по 14 марта, после спектаклей на Малой и перед спектаклем на Большой сцене юных зрителей ждут игры и забавы, а также мастер-класс от наших художниц по изготовлению куколки «Масленица».

В Суздаль - поиграть в «регби»

13 марта центральной площадкой проводов зимы в Суздале станет Музей деревянного зодчества. Там развернется широкое народное гуляние с сюрпризами, аттракционами и народными забавами.

В 11 часов масленичный поезд проследует от ворот музея до центральной площадки, где и состоится открытие праздника. В этом году не будет традиционных гусиных потех за любовь. Но в музее уверены, что зрелищное соревнование по старинному русскому контактному виду спорта – киле – не оставит равнодушным никого. Зрителей ждет захватывающая силовая борьба и настоящее остросюжетное спортивное шоу.

Для поклонников богатырских забав музей приготовил эффектное выступление театра силы «Эра» из Белгорода. Эти храбрые парни поднимают тяжелые гири и под огромным весом ходят по битому стеклу.

Ловкие и умелые зрители могут попытаться одолеть масленичный столб и снять с него солидную добычу. Остальным гостям будет предложено множество конкурсов, катание с ледяных горок, народные аттракционы и качели.

Весь день на разных площадках музея деревянного зодчества будут звучать народные фольклорные мелодии и песни в исполнении ансамблей «Владимирские рожечники», «Баловень», «Радуница».

Для самых маленьких гостей праздника в музее приготовили мастер-классы и кукольные спектакли.

Завершит праздник традиционная забава – взятие снежного городка.

Билеты на праздник можно купить в день праздника в кассе музея деревянного зодчества или на сайте ВСМЗ.