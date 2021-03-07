Во Владимирской области стало меньше женщин и больше мужчин

. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В преддверии 8 марта Владимирстат рассказал, как выглядит типичная жительница региона, исходя из статистики.

Потому что на десять девчонок…

Во Владимирской области женщин больше, чем мужчин. Для нашего региона это уже норма. Перевес слабого пола впервые обнаружили при переписи 2002 года. На тот момент на 1209 женщин приходилось 1000 мужчин. Но с годами перекос только усилился: перепись 2010 года показала, что на 1000 мужчин приходится 1221 дам. Правда, в 2019 году число женщин увеличилось, и на то же количество мужчин приходится уже 1206 дам. Вот только на начало прошлого года число представительниц «слабого пола» в регионе опять уменьшилось: 741,4 тысяч женщин на 617 тысяч мужчин (на начало 2019 года было 747 тысяч женщин и 619 тысяч мужчин).

Перевес женского населения сформировался в том числе и потому, что женщины во Владимирской области, как и в целом по стране, живут дольше мужчин. Их средняя продолжительность жизни растет с каждым годом. Ожидается, что девочки, родившиеся в 2019 году, проживут 77,3 года. При этом в 2015 году средняя продолжительность жизни владимирских женщин была 75,6 лет, в 2016 – 76 лет, в 2017 – 76,8 лет, а в 2018 – 76,8 лет). Специалисты ожидают, что к 2035 году средняя продолжительность жизни жительниц Владимирской области составит 82,3 года.

Замужняя горожанка с одним ребенком

По версии Владимирстата, среднестатистическая землячка - это замужняя горожанка, которая имеет среднее профессиональное образование и у которой есть один ребенок. Живет она в квартире. По данным на январь прошлого года, восемь из десяти женщин проживали в городах: горожанок насчитали почти 586 тысяч, сельчанок - более 155 тысяч. Для сравнения: в 2019 году в городах жили 590 тысяч и 157 тысяч дам соответственно.

Чаще всего мы с вами впервые становимся мамами в 25-29 лет. Средний возраст матери при рождении детей составил 28,6 года. А вот самый популярный возраст для вступления в брак среди женщин составил 20-24 года. На каждую тысячу женщин приходилось 505 замужних, 153 никогда не состоявших в браке и 113 разведенных и разошедшихся. А еще 229 написали «другое».

Кстати, многие женщины по-прежнему с удовольствием покидают Владимирскую область: 16,7 тысячи владимирок от 14 лет и старше уехали из региона в 2019 году. В 2018 таких набралось 18,8 тысяч, в 2017 году – 18,2 тысяч. При этом в 2019 году из Владимирской области уехало 13,7 тысяч мужчин, в 2018 – 15,4 тысяч, в 2017 – 15,2 тысяч. Чаще всего область покидают жители от 15 до 44 лет. Женщин такого возраста за год уехало 12,1 тысяч.

Мужчинам платят больше

Большинство женщин Владимирской области работает в сфере оптовой и розничной торговли, гостиничном бизнесе или на предприятиях общественного питания – там трудится каждая четвертая женщина в возрасте 15 лет и старше. Каждая пятая женщина нашла себя в обрабатывающих производствах, образовании, здравоохранении и соцобеспечении. Среди служащих заняты подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием - 82% женщин. При этом более половины безработных женщин находятся в возрасте от 20 до 39 лет, а средний возраст безработной женщины замер на цифре 39.

Увы, но дискриминация все еще остается: заработная плата женщин во Владимирской области на четверть меньше мужской. Хотя, как отмечают во Владимирстате, разрыв пусть медленно, но сокращается. В 2019 году среднемесячная зарплата женщин была на уровне 30 с половиной тысяч рублей - это немногим более 73% от заработной платы мужчин в это же время. Но в 2017 году разрыв был больше: женщины получали 25,4 тысячи в среднем (это 72% от мужской зарплаты). Меньше всего по сравнению с мужчинами зарабатывают женщины в организациях, занятых производством бумаги и бумажных изделий, – около 48% от средней мужской зарплаты. Зато больше сильного пола в 1,8 раза они зарабатывают в организациях профессионального обучения и в 1,2 в организациях общего образования. При этом владимирские женщины все чаще готовы взять на себя ответственность и занять кресло руководителя организации: 55% в 2019 году против 41% в 2018.