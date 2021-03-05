Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 5 марта 2021 года: режим самоизоляции для пенсионеров продлен до 21 марта

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И вновь во Владимирской области снижается показатель суточной заболеваемости коронавирусом. В 2021 году установлено его минимальное значение – 114 случаев. Именно столько лабораторно подтверждено во Владимирской области на 10 часов утра Роспотребнадзором.

А вот как распределились случаи по районам региона:

- 37 сл. в г. Владимире,

- 15 сл. в Муромском,

- 14 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 10 сл. в Кольчугинском,

- по 6 сл. в Суздальском и Александровском районах,

- по 5 сл. в Меленковском и Петушинском районах,

- 4 сл. в Ковровском,

- 3 сл. в Собинском,

- по 2 сл. в Киржачском, Судогодском и Юрьев-Польском районах,

- по 1 сл. в Камешковском и Селивановском районах, а также в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 28 015 случаев заболевания (6293 сл. в г. Владимире, 3513 сл. в Гусь-Хрустальном, 3097 сл. о. Муром, 2008 сл. в Ковровском, 1731 сл. в Александровском, 1646 сл. в Петушинском, 1266 сл. в Юрьев-Польском, 1193 сл. в Вязниковском, 1127 сл. в Кольчугинском, 1010 сл. в Суздальском, 916 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 764 сл. в Меленковском, 745 сл. в Киржачском, 631 сл. в Камешковском, 608 сл. в Селивановском, 420 сл. в Судогодском, 352 сл. в г. Радужном).

Тем временем, власти региона решили в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции продлить по 21 марта срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, для граждан старше 65 лет.

В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции. Напомним, представителям старшего поколения разрешается обращаться за медицинской помощью в учреждения здравоохранения, выгуливать животных не дальше 100 метров от дома и ходить в ближайший магазин или аптеку.

От режима самоизоляции теперь освобождаются граждане старше 65 лет, которые:

- прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции – через 14 дней после второй прививки с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию;

- имеют справку о выявлении у них антител класса G (IgG) к вирусу COVID-19, действительную в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего биологического материала.

Кстати, уровень заболеваемости в регионе выше, чем в среднем по стране. И единственным эффективным средством борьбы с вирусом остается вакцинация. По итогам третьего этапа популяционный иммунитет во Владимирской области составляет 40,4%, а считается, что остановить вирус получится, только если эта цифра приблизится к 60%. Так что, все на прививку!