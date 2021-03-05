Коллективный иммунитет к коронавирусу во Владимирской области составляет более 47%

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как отмечают в областной администрации, ситуация с коронавирусом в регионе остается стабильной и даже наметилось снижение числа заболевших после плато, которое наблюдалось в регионе несколько недель. Власти планируют сокращать число коек, предназначенных для коронавирусных больных. Сейчас из 1024 (это 150% от рекомендованного Минздравом количества) занято 68%. К 9 марта чиновники планируют оставить 802 койки, а к 15 марта – 732, эта цифра как раз и будет соответствовать требованиям Минздрава.

Также в регионе уверяют, что все лекарства для лечения коронавирусных больных есть, их хватит минимум на 69 дней. Кстати, за все время пандемии на них потратили 81 миллион из федерального бюджета и 28 миллионов – из регионального.

При этом уровень заболеваемости в регионе выше, чем в среднем по стране. И единственным эффективным средством борьбы с вирусом остается вакцинация. По итогам третьего этапа популяционный иммунитет во Владимирской области составляет 40,4%, а считается, что остановить вирус получится, только если эта цифра приблизится к 60%.

- Первый вопрос, который сейчас возникает: когда отменят маски? Пока говорить об этом рано. Коронавирус становится сезонным заболеванием, пока нет ясности, сколько действует иммунный ответ. Но чем быстрее мы вакцинируемся, тем быстрее мы сможем отменить те или иные, а возможно и все ограничения, - объяснила официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. – В этом году обычно в феврале-марте мы фиксируем превышение эпидпорога по гриппу, но в этом году не только нет превышения эпидпорога, мы не зарегистрировали ни одного случая заболевания гриппом. Это результат успешной прививочной компании. Мы сможем избежать третьей волны пандемии, если будем соблюдать все предосторожности и вакцинироваться.

В общем, эпидемиологи настаивают на соблюдении масочного режима. Кстати, сотрудники регионального Роспотребнадзора стали единственными, кто обратил внимание, что владимирцы расслабились и практически перестали носить маски в автобусах и троллейбусах. Эпидемиологи настаивают: это недопустимо, носить маски нужно как в общественном транспорте, так и в торговых центрах. А вот вводить новые ограничения для туристов, слетавших в отпуск за границу, например, сажать их на двухнедельный карантин, в области не собираются.

Еще одна радостная новость: все больше владимирцев, потерявших работу во время пандемии, снова трудоустраиваются. Сейчас на учете в Центрах занятости населения области стоит 17,5 тысячи человек – это на 7400 меньше, чем в начале года. А к апрелю власти надеются, что их останется не больше тринадцати тысяч. Кроме того, с 1 апреля планируются открыть все центры занятости для очного посещения.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Проверки кафе, магазинов и увеселительных заведений, которые практически все работают, продолжатся. За время пандемии составили 556 протоколов, 429 уже рассмотрены, нарушители оштрафованы на 1 333 000 рублей. При этом из пятидесяти учреждений культуры, куда пришли с проверкой, ни один не нарвался на штраф – нарушений у них не было.