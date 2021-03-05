Владимирским мужчинам стоит купить цветы заранее

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

«У нас с друзьями есть традиция – 8 марта ходить в цветочный магазин» - приблизительно так могут ответить многие представители сильного пола во Владимире. Ежегодно в международный женский день мужчины отправятся в магазин за охапками роз, хризантем и тюльпанов. Кто-то сделает это заранее, а кто-то протянет до последнего и будет снова стоять ради букета в очереди. Владельцы цветочных магазинов по секрету посоветовали не откладывать визит к флористам до последнего — иначе подарок может сильно ударить по карману.

- Лучше покупайте цветы сейчас, оформляя заказы. Например, розы у нас стоят 260 рублей штука вне зависимости от вида — красные, алые, белые. Но что будет в последний день перед 8 марта, никто не знает — возможно, поставщики взвинтят ценники, и нам придется поднимать стоимость вслед за ними, - рассказали нам в одном из салонов цветов.

Простой обход нескольких цветочных магазинов Владимира показал, что сейчас цены вполне «демократичные». Так, в магазине на проспекте Ленина напротив «Крейсера» среднего размера розочку можно купить за 150 рублей, но основной ценник колеблется в пределах 200-250 рублей за один цветок. Тюльпаны чуть дешевле — от 100 рублей, а хризантемы стоят по 200 рублей.

Правда, с заказом тех же тюльпанов могут возникнуть сложности.

- У нас редкие виды цветов можно заказать только за 10 суток, не раньше, - развела руками флорист и пообещала, что поднимать цену на 8 марта, скорее всего не будут, но «это на усмотрение хозяев, которых сейчас нет, и связаться с ними невозможно».

В магазине у кинотеатра «Киномакс-Буревестник» цена на розу варьируется от 200 до 300 рублей. Тюльпаны — 100 рублей за штуку. Зелень — 150 рублей за веточку.

В остальных салонах цены на цветы были приблизительно одинаковыми. Кстати, чтобы не переплачивать, продавцы предлагают заказать букет заранее. Сделать это можно практически в любом салоне цветов.

- Только если заказывать на 8 марта, время выбрать не получится — доставят букет по факту, потому что заказов очень много, - поделились флористы из магазина на улице Верхняя Дуброва.

Кстати, на заказ можно купить и «эксклюзивные» виды растений — веточку орхидеи или гортензии, представленные несколькими видами.

КСТАТИ

По сравнению с мартом 2020 года цветы подорожали везде – в среднем где-то на 50 рублей.