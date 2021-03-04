Масленица без конкурсов и аттракционов: во Владимирской области гулянья пройдут с ограничениями

В 2019 году Масленицу отмечали еще с конкурсами и играми. Фото: Ольга МАКАРОВА

В регионе готовятся широко отметить «проводы Зимы»: дома культуры обещают спектакли, парки – русские забавы, большую программу анонсировал и Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Однако такой праздничной программой довольны не все.

- Представители Роспотребнадзора на совещании оперативного штаба обратили внимание на высокие риски всплеска заболеваемости коронавирусом после массовых мероприятий, которые пройдут 14 марта в рамках празднования Масленицы. Было рекомендовано обратить на это внимание глав муниципальных образований, чтобы предотвратить риск, - рассказал вице-губернатор Сергей Шевченко.

Особенно сложная ситуация может сложиться в популярных туристических местах, в первую очередь – в Суздале. Только Владимиро-Суздальский музей-заповедник заявил, что планирует собрать на своих объектов до пяти тысяч человек.

- С точки зрения Роспотребнадзора и УМВД это слишком много. И, конечно же, мы вынуждены были ответить руководителям этого мероприятия, чтобы они были более сдержаны и сократили количество участников в предстоящее гулянье. Обе ведомства настаивают на ограничении конкурсно-развлекательных мероприятий с участием отдыхающих. С другой стороны, предприятия торговли и общественного питания рассчитывают на повышение покупательской активности в эти дни, мы это тоже понимаем, поэтому к ограничениям будем подходить достаточно взвешенно. В связи с этим от имени штаба в Роспотребнадзор было отправлено письмо с предложением характера ограничений на этот период. Ждем ответ, - сообщил Сергей Шевченко.

. Фото: Александр МЕЩЕРЯКОВ

Вместе с тем в региональном управлении Роспотребнадзора отказываться от своих слов не планируют, считая, что, несмотря на устойчивую тенденцию к снижению, оснований для расслабления нет. Хотя в некоторых регионах уже перестали ежедневно выявлять коронавирусных больных, во Владимирской области значительные цифры вновь заболевших появляются регулярно. Кроме того, как показывает практика, тяжелее всего люди болеют в конце пандемии, а значит, стоит поберечь себя.

- На территории Владимирской области проведение массовых мероприятий не запрещено, однако предусмотрен ряд требований. Масленичные гулянья могут пройти только на открытых уличных площадках с соблюдением социальной дистанции. Организаторам мероприятий рекомендовано не проводить конкурсы и не ставить аттракционы, чтобы не создавать скопление людей, - заявила официальный представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

После праздника эпидемиологам потребуется минимум две недели, чтобы проанализировать ситуацию и понять, как прошедшие гуляния повлияли на рост заболеваемости коронавирусом.