Половодье-2021 во Владимирской области: в Вязниковском районе закупают плавсредства

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На днях состоялось очередное заседание областной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в ходе которого стало понятно – впервые за несколько лет нас ждет настоящее половодье: с подтоплениями и отрезанными от «большой земли» деревнями.

В нынешнем году весной в зону подтопления могут попасть 22 населенных пункта, на территории которых находится 1389 домов и живут 3464 человека, в том числе 560 детей. Кроме того, ещё 30 посёлков могут оказаться отрезанными водой. В них живут ещё 1019 человек, в том числе 82 ребёнка.

Впрочем, в региональном главке МЧС уверены, что, несмотря на обильные снегопады этой зимой, чего-то страшного региону не грозит.

- Фактически эти данные укладываются в средние многолетние значения. Каких-то особых мероприятий по подготовке к грядущему половодью не проводится, - сообщила зам руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Светлана Барашкова.

Кстати, во владимирском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уточнили, что пока ещё нет даже приблизительного прогноза на грядущий подъём воды.

- Прогноз по половодью из Центрального ГМС еще не поступил. Обычно он поступает к концу первой декады марта, - рассказали региональные метеорологи.

Согласно данным областного главка МЧС, если все же уровень воды сильно поднимется, в зону подтопления попадут, в том числе, 22 дома во Владимире, 228 домов в Гороховце, 96 домов в округе Муром, 5 домов в Александрове и 254 жилища на территории Вязников. Отрезанными же могут оказаться 13 деревень в Муромском районе, деревня Фрязино в Судогодском районе и, традиционно, сразу 16 населенных пунктов в так называемой Заречной зоне Вязниковского района, которую ежегодно весной отрезает от «большой земли».

Однако в Вязниковском районе заверили, что готовы к встрече с весенней водой. В настоящее время там объявлены торги по организации лодочной переправы.

По словам заместителя главы Вязниковского района Михаила Краснова, уже сейчас пожилые жители Заречной зоны получили пенсию за два месяца вперёд, а в местном ФАПе сделан запас медикаментов. На отрезаемой «от цивилизации» земле будет постоянно находиться фельдшер, а тяжелобольных и лежачих пациентов, если таковые появятся, переправят через Клязьму на лодке.

Разбор моста в Вязниковском районе.

- Для этого даже проводились учения по транспортировке, так что если кому-то станет плохо, или человек уйдет в мир иной, переправим на лодке, - объяснил Михаил Краснов.

Кроме того, в Заречной зоне будут постоянно находиться 10 сотрудников МЧС и две пожарные машины, а в магазинах сделан запас продуктов. В общем - подготовка ведется в плановом порядке.

Руководство Вязниковского района уточнило, что как таковой распиловки льда на Клязьме не будет — её произведут лишь в случае заторов. А мост, соединяющий Заречье с остальной Владимирской областью, традиционно разведут, чтобы свести по окончанию половодья. Как правило, под Вязниками его пик приходится на апрель.

Кстати, в Кольчугинском районе для прохождения половодья предусмотрено чернение льда — чтобы быстрее растаял.

В любом случае в МЧС заверили, что пока еще нельзя говорить о конкретных датах подъема воды — все зависит от погоды.