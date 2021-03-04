Во владимирском травмпункте ежедневно принимают по 100 человек

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Владимирский травмотологический пункт в БСП города Владимира стал с приходом весны очень популярен. В последние дни здесь ежедневно принимают по сто человек. Кто-то выходит из травмпункта с тростью, а кто-то – на костылях. Все это не только последствия собственной невнимательности владимирцев, но и прямое следствие весеннего гололёда, в связи с которым коммунальщиков не ругал только ленивый.

В травмпункте мне рассказали медицинскую байку про старого и молодого травматолога: у травмпункта была большая ледяная горка, и к молодому за сутки дежурства попало 40 человек, а старый врач, сменив коллегу, взял ведро с песком, посыпал горку и отдыхал почти всю смену. Мораль истории проста: часто работа травматолога напрямую зависит от труда коммунальных служб.

Заведующий поликлиническим отделением травматологии и ортопедии БСП г. Владимира Сергей Козлов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- За последние три-четыре дня количество обращений в травмпункт возросло. Травмы самые разные, в основном ушибы и переломы, - рассказывает заведующий поликлиническим отделением травматологии и ортопедии (в которое входит травмпункт) БСП Владимира Сергей Козлов. - А вот травмы головы встречаются не очень часто — приблизительно один-два раза в сутки.

По словам докторов, чаще всего в травмпункт обращаются пожилые люди, преимущественно женщины. Для пожилых наиболее характерны переломы лучевых костей и шейки плеча. Молодёжи тоже немало — они чаще всего появляются в травмпункте с ушибами, переломами, причем нередки случаи сложных переломов.

Людей так много, что за помощью даже приходится сидеть в очереди. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Справедливости ради травматологи замечают, что каждому сезону характерны «свои» травмы — если сейчас приходится лечить «жертв катков», то всего неделю назад люди поступали в травматологию с обморожениями.

- Не могу назвать точные цифры по количеству, но, например, только на сегодня в БСП запланированы две операции после больших степеней обморожения, когда у больных сформировались некрозы. В одном случае ампутируют стопу, в другом — пальцы, - говорит доктор Козлов.

Любопытно, что раньше в травмпункте вели статистику по местам Владимира, где люди получали травмы — писали всё вплоть до улицы. Но теперь эту практику прекратили, и в медкарту такие данные вносят только по желанию самого пострадавшего, например, когда человек поскользнулся и намерен подать в суд на управляющую компанию или муниципалитет.

- Но по опыту могу сказать, что падают и получают травмы одинаково во всех районах города. Нет такого, чтобы где-то падали, а где-то нет, - констатирует Сергей Козлов.

ВАЖНО

Доктор Сергей Козлов дал несколько простых советов, которые могут уберечь от вынужденного визита в травмпункт.

1. На улицах следует выбирать для движения трассу, которая хотя бы посыпана снегом, но не двигаться по льду.

2. Лучше всего вооружиться хорошей обувью: существуют специальные приспособления — противогололедные подковки. Также их можно сделать своими руками, к примеру, некоторые клеят на обувь наждачную бумагу.

3. Гражданам, которые пользуются тростями или костылями, лучше всего надевать на них спецнасадки, которые не позволяют им скользить.

КОНКРЕТНО

Травмотологический пункт находится во Владимире по адресу: улица Горького, 5 (старое здание БСП, вход через главные ворота, затем через двор направо с торца здания). Работает травмпункт круглосуточно и принимает всех без исключения вне зависимости от наличия документов, прописки и даже гражданства России.