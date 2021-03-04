Во Владимирской области займутся очисткой Рпени и Лыбеди

. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Лыбедь, некогда бывшая границей древнего Владимира с северной и восточной стороны, сейчас осталась в памяти большинства горожан только благодаря одноименной магистрали. Тем не менее, посмотреть на остатки реки, в 60-е годы прошлого века заключенную в бетонный коллектор, можно в заброшенных садах у ДДЮТ: ручьи и пруды в заброшенных садах напротив «белого дома» - это она.

Много лет окрестности вдоль останков реки выглядели печально, зарастая кустарниками и мусором, несмотря на попытки общественников расчистить территорию. Но сейчас департамент природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области решил заняться этим сам: чиновники ищут исполнителя контракта, который возьмется определить местоположения береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки Лыбедь от истока до устья – с учетом двух берегов протяженность реки составит 3,8 километра. После определения водоохранных зон там должны, как гласит техническое задание, установить «специальный режиме осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира в границах водоохранных зон и о дополнительных ограничениях хозяйственной и иной деятельности в границах прибрежных защитных полос». Причем эти ограничения коснутся как жителей, так и организаций.

Стартовая цена контракта - 57 859,57 рублей, а подать заявку на участие можно до 12 марта. Сами же работы победителю предстоит закончить до сентября. Не исключено, что определение границ водоохранных зон связано с планами превратить заброшенные сады в современный парк, проект которого московские архитекторы разработали в прошлом году. По их замыслу в нынешнем Козьем парке должна появиться набережная Лыбеди, где летом можно будет загорать и кататься на лодках, и каскад прудов.

Также в этом году определить границы водоохранной зоны решили у реки Рпень, протекающей по территории Владимира и Суздальскому району. Кстати, именно ее притоком некогда была Лыбедь. Протяженности береговой линии реки Рпень значительно больше – 88 километров, а значит, и цена контракта выше - 937 247,76 рублей. Опять же, выполнить все работы предстоит до конца сентября.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Собинке заканчивают обустраивать набережную Клязьмы

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В Собинке в этом году начнется пятый этап создания городской набережной. Этим летом планируется провести комплекс инженерных мероприятий, призванных улучшить рельеф, проложить асфальтовые дорожки, установить светильники вдоль аллей, закупить и поставить скамейки и урны. Выполнить все работы подрядчик должен до 20 августа, впрочем, в контракте отмечено, что он вправе сделать это досрочно, главное – убрать за собой мусор. Начальная цена контракта - 2 278 621,83 рублей. А вот о планах устроить набережную Клязьмы во Владимире, некогда обещанную горожанам экс-губернатором Светланой Орловой, благополучно забыли. Городские власти не раз признавались, что проект мега затратный и сложный, выполнить его реально только при серьезных вливаниях из федерального бюджета. А их пока ждать не приходится.