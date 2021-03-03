В «Александровской слободе» появится уникальный экспонат – серебряное блюдо из Германии XVII века

Фото предоставлено музеем-заповедником.

Коллекцию металла Александровского музея-заповедника «Александровская слобода» пополнил статусный предмет – блюдо, являющееся настоящим произведением декоративно-прикладного искусства. Приобретение это не случайное: оно соответствует основному направлению комплектования фондов раритетами царской тематики.

Неглубокое, но достаточно большое блюдо (307х250х15 мм) имеет сглаженную округло-ромбовидную форму с волнистым краем. Наличие двух клейм дает основание утверждать его датировку (мнение основано на анализе декора блюда) – конец XVII века и место – город Нюрнберг (Германия). Именно там жили непревзойденные мастера-серебряники. Дело в том, что Германия обладала собственными богатейшими запасами серебра, и этот факт был ключевым для столь широкого развития ювелирного искусства по всей стране.

Фото предоставлено музеем-заповедником.

Приобретенное музеем блюдо сделано также из серебра с применением ртутного золочения. По заключению экспертов, оно было обработано давлением, а при выполнении великолепных растительных орнаментов и рядов «жемчужника» использовалась чеканка и гравировка. Для изготовления блюда брали серебро по весу, расплющивали его и растягивали в больший по размеру лист. А затем златокузнецы в тонком слое металла искусно чеканили орнаментальные и сюжетные композиции, меняя высоту рельефа и используя колористические эффекты от контраста цвета позолоченного и белого серебра.

Новообретенный Александровским музеем экспонат мог использоваться в качестве украшения помещений для торжественных приемов, трапез, а также для парадного оформления стола, в том числе и для царских пиров в Александровской слободе. До конца XVII века такая драгоценная посуда была преимущественно иностранной работы.