Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 3 марта 2021 года: семьям необходимо писать заявление на получение выплат по маткапиталу

. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Число заболевших за сутки во Владимирской области вновь снизилось. Причем достаточно заметно – сразу на четыре случая меньше. На 10 часов утра 3 марта 2021 года в регионе лабораторно подтверждено 117 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вот как распределились случаи по районам области:

- 34 сл. в г. Владимире,

- 19 сл. в Муромском,

- 17 сл. в Гусь-Хрустальном,

- по 7 сл. в Кольчугинском и Юрьев-Польском районах,

- по 5 сл. в Ковровском, Меленковском и Суздальском районах,

- по 3 сл. в Александровском, Петушинском и Вязниковском районах,

- по 2 сл. в Киржачском и Судогодском районах, а также в г. Радужный,

- по 1 сл. в Камешковском, Собинском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 27 783 случая заболевания (6224 сл. в г. Владимире, 3483 сл. в Гусь-Хрустальном, 3064 сл. о. Муром, 1998 сл. в Ковровском, 1720 сл. в Александровском, 1635 сл. в Петушинском, 1262 сл. в Юрьев-Польском, 1192 сл. в Вязниковском, 1110 сл. в Кольчугинском, 999 сл. в Суздальском, 913 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 752 сл. в Меленковском, 739 сл. в Киржачском, 628 сл. в Камешковском, 604 сл. в Селивановском, 414 сл. в Судогодском, 351 сл. в г. Радужном).

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Тем временем, как отмечают в городской администрации, эпидситуация в детских садах и школах Владимира остается стабильной. На утро 2 марта карантин по ОРВИ введен в одном классе школы №45. Кроме того, из-за ОРВИ в пяти группах детских дошкольных учреждений временно приостановлен прием новых воспитанников. Еще один ребенок, посещающий детский сад, получил предписание по Covid-19, поскольку напрямую контактировал с заболевшим коронавирусной инфекцией. При этом во всех школах и дошкольных образовательных учреждениях Владимира продолжают соблюдать «коронавирусные» ограничения: при входе осуществляется дистанционная термометрия, кабинеты оснащены санитайзерами, функционирует другое необходимое оборудование, включая ионизаторы воздуха, соблюдается маршрутизация учащихся с разделением потоков.

Ну, и коронавирусные послабления последних месяцев не могли не привести к логичному результату – с начала этой недели семьям 33 региона, получающим ежемесячные выплаты из средств материнского (семейного) капитала, вновь необходимо писать заявление на продление выплат и подтверждать доходы. Об этом сообщает отделение Пенсионного фонда РФ по Владимирской области.

Напомним, с января 2018 года средства материнского (семейного) капитала можно получить наличными в виде ежемесячных денежных выплат. Из-за пандемии ежемесячные выплаты из материнского капитала продлевали автоматически. Но со 2 марта вернулся прежний, заявительный, порядок назначения выплат. Подать заявление на их продление мамы могут в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, лично в территориальном органе ПФР или МФЦ. Вместе с заявлением потребуется представить данные о доходах за 12 календарных месяцев.

Напомним, в 2021 году право на получение ежемесячных выплат из средств материнского капитала имеют семьи, чей ежемесячный доход на одного человека не превышает 24170 рублей. Размер выплаты – 11294 рубля. В 2020 году во Владимирской области выплату получали 2004 семьи.