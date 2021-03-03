Во Владимире сняли VR-фильм о тушении пожара

Кадр из фильма.

В первый день весны в региональном главке МЧС журналистам показали необычное кино, снятое в модном сейчас VR-формате. Главная «фишка» этого фильма заключается в том, что зритель, надевая специальные очки и наушники, невольно становится «живым» участником происходящего, переживая все, что переживают сами герои картины, и может крутить головой во все стороны.

Словно герой экшн-боевика

- На пульт диспетчеров поступило сообщение о пожаре в заброшенном производственном здании, внутри которого находятся люди. Подразумевается, что площадь пожара большая и существует необходимость спасения пострадавших, - рассказала о сюжете руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.

На каждого из собравшихся журналистов создатели фильма — члены владимирской видеостудии «Новый день», - надели специальные VR-очки, похожие на прибор ночного видения.

Сперва зритель становится участником мини-экскурсии по пожарной части, но вскоре поступает вызов, караул бежит к машинам, и вот вы уже мчитесь по улицам Владимира, наблюдая за процессом из кабины пожарного «КамАЗа».

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Затем вы оказываетесь в полёте перед зданием заброшенного предприятия, средние этажи которого охвачены огнём. Дальше начинается самое интересное — в составе звена газодымозащитников зритель проникает в самое пекло — повсюду раздаются взрывы, то и дело глаза застилает черная пелена дыма.

Кадр из фильма.

Наконец, спасателям удаётся разыскать среди полных дыма и огня коридоров пострадавшего и вытащить его при помощи автоколенчатого подъемника. Но тут оказывается, что часть пожарных сама оказалась отрезана от выхода, и тогда парни принимают единственно верное решение — спуститься с верхотуры на верёвках.

Кадр из фильма.

Весь фильм занимает 16 минут, но, кажется, будто прошло не меньше часа. Ощущаешь себя, по меньшей мере, героем крутого экшн-боевика. Временами при просмотре захватывает дух, особенно когда пожарные бегут по горящей лестнице, ломают дверь, а потом прыгают с высоты нескольких десятков метров.

«Актеров» подстраховывали на случай пожара

На самом деле создать VR-фильм сотрудникам регионального ГУ МЧС ребята из киностудии предложили ещё полтора года назад, и руководство ведомства охотно поддержало идею.

- Фильм «Спасатель» создавался в рамках проекта «Лечу над миром». Сначала мы снимали экскурсии в формате 360 градусов по городам России, а полтора года назад решили его разнообразить и сделать проект «Один день в профессии», - говорит режиссер фильма Сергей Гусаров. - Долго решали, с каким ведомством начнем взаимодействовать, и в итоге выбрали МЧС. Потом стали думать над реализацией, позже коррективы внесла пандемия, и лишь в августе началась подготовка.

Героями сюжета руководство определило сотрудников второй пожарно-спасательной части Владимира. Ее начальник Дмитрий Сироткин уже выбрал конкретный караул - №4. Ребята участвовали в съемках в свободное от службы время. Среди тех, кто уже видел необычное кино, сложилось мнение, что на съемку отбирали лучших из лучших, но Дмитрий Сироткин эту версию опроверг.

Кадр из фильма.

- Критериев по отбору не было — просто смотрели на дату, какая смена будет работать, и выбрали четвертый караул, - объяснил он. Единственный нюанс – снимавшихся в кино коллег «страховали» — на случай реального пожара во Владимире дежурил ещё один караул.

Сам же процесс тушения, по словам режиссера, сняли в течение всего одного дня.

- Мы были ограничены по времени, так как всё внутри горело и плавилось, и возможность была сделать не более двух дублей. К тому же дополнительную технику при съемках в нашем формате спрятать просто негде, - говорит Сергей Гусаров.

Сами спасатели съемками остались очень довольны и говорят, что готовы сниматься ещё, если потребуется.

В региональном ГУ МЧС обещают, что уникальный фильм, которому нет аналогов в России, станут показывать на различных мероприятиях. На днях его представят в федеральном Министерстве, и если все получится, кино про владимирских сотрудников МЧС отправится на международную выставку. Кроме того, в будущем его планируют показывать школьникам, чтобы наглядно показать работу настоящих пожарных.