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Во Владимире сняли VR-фильм о тушении пожара

Ликвидацию ЧП в полном дыма здании приходилось снимать с одного-двух дублей
Алексей КОТМЫШЕВ
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Кадр из фильма.

Кадр из фильма.

В первый день весны в региональном главке МЧС журналистам показали необычное кино, снятое в модном сейчас VR-формате. Главная «фишка» этого фильма заключается в том, что зритель, надевая специальные очки и наушники, невольно становится «живым» участником происходящего, переживая все, что переживают сами герои картины, и может крутить головой во все стороны.

Словно герой экшн-боевика

- На пульт диспетчеров поступило сообщение о пожаре в заброшенном производственном здании, внутри которого находятся люди. Подразумевается, что площадь пожара большая и существует необходимость спасения пострадавших, - рассказала о сюжете руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко.

На каждого из собравшихся журналистов создатели фильма — члены владимирской видеостудии «Новый день», - надели специальные VR-очки, похожие на прибор ночного видения.

Сперва зритель становится участником мини-экскурсии по пожарной части, но вскоре поступает вызов, караул бежит к машинам, и вот вы уже мчитесь по улицам Владимира, наблюдая за процессом из кабины пожарного «КамАЗа».

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Затем вы оказываетесь в полёте перед зданием заброшенного предприятия, средние этажи которого охвачены огнём. Дальше начинается самое интересное — в составе звена газодымозащитников зритель проникает в самое пекло — повсюду раздаются взрывы, то и дело глаза застилает черная пелена дыма.

Кадр из фильма.

Кадр из фильма.

Наконец, спасателям удаётся разыскать среди полных дыма и огня коридоров пострадавшего и вытащить его при помощи автоколенчатого подъемника. Но тут оказывается, что часть пожарных сама оказалась отрезана от выхода, и тогда парни принимают единственно верное решение — спуститься с верхотуры на верёвках.

Кадр из фильма.

Кадр из фильма.

Весь фильм занимает 16 минут, но, кажется, будто прошло не меньше часа. Ощущаешь себя, по меньшей мере, героем крутого экшн-боевика. Временами при просмотре захватывает дух, особенно когда пожарные бегут по горящей лестнице, ломают дверь, а потом прыгают с высоты нескольких десятков метров.

«Актеров» подстраховывали на случай пожара

На самом деле создать VR-фильм сотрудникам регионального ГУ МЧС ребята из киностудии предложили ещё полтора года назад, и руководство ведомства охотно поддержало идею.

- Фильм «Спасатель» создавался в рамках проекта «Лечу над миром». Сначала мы снимали экскурсии в формате 360 градусов по городам России, а полтора года назад решили его разнообразить и сделать проект «Один день в профессии», - говорит режиссер фильма Сергей Гусаров. - Долго решали, с каким ведомством начнем взаимодействовать, и в итоге выбрали МЧС. Потом стали думать над реализацией, позже коррективы внесла пандемия, и лишь в августе началась подготовка.

Героями сюжета руководство определило сотрудников второй пожарно-спасательной части Владимира. Ее начальник Дмитрий Сироткин уже выбрал конкретный караул - №4. Ребята участвовали в съемках в свободное от службы время. Среди тех, кто уже видел необычное кино, сложилось мнение, что на съемку отбирали лучших из лучших, но Дмитрий Сироткин эту версию опроверг.

Кадр из фильма.

Кадр из фильма.

- Критериев по отбору не было — просто смотрели на дату, какая смена будет работать, и выбрали четвертый караул, - объяснил он. Единственный нюанс – снимавшихся в кино коллег «страховали» — на случай реального пожара во Владимире дежурил ещё один караул.

Сам же процесс тушения, по словам режиссера, сняли в течение всего одного дня.

- Мы были ограничены по времени, так как всё внутри горело и плавилось, и возможность была сделать не более двух дублей. К тому же дополнительную технику при съемках в нашем формате спрятать просто негде, - говорит Сергей Гусаров.

Сами спасатели съемками остались очень довольны и говорят, что готовы сниматься ещё, если потребуется.

В региональном ГУ МЧС обещают, что уникальный фильм, которому нет аналогов в России, станут показывать на различных мероприятиях. На днях его представят в федеральном Министерстве, и если все получится, кино про владимирских сотрудников МЧС отправится на международную выставку. Кроме того, в будущем его планируют показывать школьникам, чтобы наглядно показать работу настоящих пожарных.

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