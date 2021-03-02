Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 2 марта 2021 года: впервые с 11 января никто не умер от ковида

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Если говорить о Covid-19, то главной новостью последнего дня стало сообщение о том, что в регионе за сутки никто не умер от этой болезни. 1 марта в официальную статистику не попало ни одного смертельного случая, чего не бывало аж с 11 января. То есть последний раз нулевая смертность в регионе фиксировалась 48 дней назад! За это время во Владимирской области скончались от коронавируса 332 человека. В среднем по семь человек в сутки получается.

При этом, учитывая, что за все время в регионе от коронавируса скончались 876 человек, получается, что на полтора последних месяца приходится почти треть от общего числа смертей в регионе.

В общем, один день с цифрой «0» - это действительно радостная новость.

Что касается самой заболеваемости, то она продолжает снижаться. На 10 часов утра 2 марта 2021 года в 33 регионе лабораторно подтвержден 121 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. В этом году это минимальный уровень. А так, во второй декаде ноября 2020 года были такие же цифры.

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Вот как распределились случаи по районам региона:

- 37 сл. в г. Владимире,

- 16 сл. в Муромском,

- 10 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 8 сл. в Кольчугинском,

- по 7 сл. в Александровском и Юрьев-Польском районах,

- по 6 сл. в Ковровском, Меленковском и Суздальском районах,

- 5 сл. в Собинском,

- 4 сл. в Петушинском,

- 3 сл. в Киржачском и Камешковском районах,

- 2 сл. в Вязниковском,

- 1 сл. в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 27 666 случаев заболевания (6190 сл. в г. Владимире, 3466 сл. в Гусь-Хрустальном, 3045 сл. о. Муром, 1993 сл. в Ковровском, 1717 сл. в Александровском, 1632 сл. в Петушинском, 1255 сл. в Юрьев-Польском, 1189 сл. в Вязниковском, 1103 сл. в Кольчугинском, 994 сл. в Суздальском, 912 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 747 сл. в Меленковском, 737 сл. в Киржачском, 627 сл. в Камешковском, 603 сл. в Селивановском, 412 сл. в Судогодском, 349 сл. в г. Радужном).