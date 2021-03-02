Во Владимирской области впервые появились фальшивые монеты

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Во Владимирской области в прошлом году выявили 430 фальшивых купюр. Как рассказали во владимирском отделении Банка России, чаще всего фальшивыми бывают купюры крупного номинала. Абсолютным лидером среди подделок стали банкноты номиналом 5000 рублей – 321 штука. Они составляют почти 75% от общего количества обнаруженных фальшивок всех номиналов. Так что не удивляйтесь, почему кассиры в магазинах постоянно переписывают их номера.

В минувшем году эксперты обнаружили 74 случая подделки тысячных банкнот – на десять штук меньше, чем в 2019 году, а также 20 двухтысячных фальшивых купюр – годом ранее их было найдено 25. Число фальшивок меньшего номинала также неуклонно снижается: подделки 500 рублей выявлены всего два раза, а годом ранее – девять раз, обнаружена одна поддельная сторублевка. Для сравнения – в 2018 году фальшивых сторублевок было две, а в 2017 – ни одной. Неожиданно для экспертов в области появились фальшивые монеты: за год обнаружили две пятирублевых и десять десятирублевых монет с признаками подделки.

Фальшивомонетчики не брезгуют и валютой: в 2020 году обнаружено восемь фальшивок номиналом 100-долларов США, по сравнению с 2019 годом их стало меньше на две банкноты.

- В обращении сейчас находится два выпуска пятитысячных банкнот, и первый выпуск, который производился до модификации банкноты в 2010 году, подделывают чаще всего. При этом шанс встретить фальшивую купюру в России втрое ниже, чем в Европе: если в РФ на миллион банкнот в обращении приходится около семи подделок, то в Европе их более 20. В нашей стране есть проверенные технологии, которые используются для защиты российских денег от подделывания. Например, цветопеременные признаки используются в отечественных банкнотах крупных номиналов, их очень сложно воспроизвести кустарно. Но любые банкноты нужно уметь проверить на подлинность самостоятельно, – пояснила эксперт Отделения Владимир Банка России Наталья Верба.

Теперь не обязательно запоминать признаки подлинных купюр - в конце прошлого года вышла новая версия мобильного приложения «Банкноты Банка России». С ее помощью можно изучить дизайн и визуальные защитные признаки любой российской банкноты, а чтобы определить банкноту, достаточно в приложении навести на нее камеру телефона или планшета. Программа укажет номинал купюры и ее модификацию. Приложение также подскажет, где находятся признаки подлинности, которые можно проверить на просвет, на ощупь, при наклоне или с лупой, в том числе, при помощи демонстрации видеороликов.