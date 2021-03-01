Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 1 марта 2021: в регионе не планируют прекращать проверки в магазинах и транспорте

. Фото: Михаил ПАТЛИС

Во Владимирской области число заболевших коронавирусом продолжает снижаться. На территории Владимирской области за прошедшие сутки 1 марта 2021 года лабораторно подтверждено 124 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, распределившиеся таким образом: 36 случаев во Владимире, 20 - в Гусь-Хрустальном, 17 - в Муромском, 9 - в Кольчугинском, 9 - в Ковровском, 8 - в Меленковском, 6 - в Александровском, 4 - в Суздальском, 4 - в Собинском, 3 - в Киржачском, 3 - в Петушинском, 3 - в Юрьев-Польском, 2 - в Камешковском, 2 - в Селивановском.

Также за сутки 121 человек выздоровел и никто не умер - такое произошло впервые за последние несколько недель. Всего за время пандемии поправилось 24 540 человек, скончалось - 876.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 27 545 случаев заболевания. Рекордсменом по числу заболевших коронавирусом остается Владимир - 6153 случаев. Следующий – Гусь-Хрустальный и 3456 случаев. Еще 3029 случаев в округе Муром, 1987 в Ковровском районе, 1710 - в Александровском, 1628 - в Петушинском, 1248 - в Юрьев-Польском, 1187 - в Вязниковском, 1095 - в Кольчугинском, 988 - в Суздальском, 907 - в Собинском, 695 - в Гороховецком, 741 - в Меленковском, 734 - в Киржачском, 624 - в Камешковском, 603 - в Селивановском, 411 - в Судогодском, 349 – в городе Радужном.

Несмотря на то, что число заболевших коронавирусом медленно, но снижается, в области не планируют прекращать проверки магазинов, кафе и прочих заведений. Также будут проводить и рейды в общественном транспорте. Напомним, что согласно требованиям Роспотребнадзора, сейчас в местах массового пребывания людей (общественный транспорт, магазины, предприятия общественного питания и сферы услуг) установлено обязательное ношение масок. Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, совместные рейды с администрацией проводятся, и прекращать их не планируется, все графики составлены областным департаментом предпринимательства. Так 25-26 февраля во Владимире в ходе рейдов было проверено в общей сложности 46 автобусов и троллейбусов. Экипажи общественного транспорта находились в масках, как и большинство пассажиров. Протоколов в отношении ехавших без масок не составляли - с ними беседовали, и они послушно надевали маски.

Также в регионе продолжают активно тестировать на коронавирус, в том числе в выходные дни. Так в лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за воскресенье, 28 февраля, проведено 1665 исследований на Covid-19. Кроме того, вВо Владимирской области идет массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Для повышения доступности вакцинопрофилактики в медицинских организациях развернуто 49 прививочных пунктов, к иммунизации также подключены 17 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые выезжают в населённые пункты, в различные организации и предприятия. Для удобства жителей региона запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции.