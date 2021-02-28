Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 28 февраля 2021 года: размеры туристических групп увеличили до 30 человек

Для музеев большие туристические группы - это признак начала прежней культурной жизни. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимирская область по показателю суточной заболеваемости коронавирусом вышла на уровень середины ноября прошлого года. В регионе на 9 часов утра 28 февраля 2021 года лабораторно подтверждено 126 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Столько же было 14 ноября прошлого года. И, кстати, за последние два месяца это минимальный уровень заболеваемости.

А вот как распределились случаи по районам области:

38 сл. в г. Владимире,

18 сл. в Муромском,

17 сл. в Гусь-Хрустальном,

8 сл. в Кольчугинском,

по 7 сл. в Александровском, Меленковском и Киржачском районах,

по 5 сл. в Юрьев-Польском и Камешковском районах,

4 сл. в Петушинском,

по 3 сл. в Ковровском и Селивановском районах,

2 сл. в Собинском,

по 1 сл. в Суздальском и Судогодском районах.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 27 421 случай заболевания (6117 сл. в г. Владимире, 3436 сл. в Гусь-Хрустальном, 3012 сл. о. Муром, 1978 сл. в Ковровском, 1704 сл. в Александровском, 1625 сл. в Петушинском, 1245 сл. в Юрьев-Польском, 1187 сл. в Вязниковском, 1086 сл. в Кольчугинском, 984 сл. в Суздальском, 903 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 733 сл. в Меленковском, 731 сл. в Киржачском, 624 сл. в Камешковском, 601 сл. в Селивановском, 411 сл. в Судогодском, 349 сл. в г. Радужном).

Тем временем губернатор внес очередные изменения в указ «О введение режима повышенной готовности». На фоне снижения ежедневного числа заболевших, в области разрешили посещать музейные экспозиции, выставки и другие мероприятия в музеях и музеях-заповедниках группам туристов, приехавшим вместе, причем их может быть одновременно до тридцати человек. Также приходить на экскурсии и экспозиции могут школьники и студенты, но их в группе должно быть не более десяти человек. И тем, и другим при этом обязательно соблюдать масочный режим и другие ограничения. Проводить экскурсии можно уже с 27 февраля. Напомним, при этом в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности – его продлили до 7 марта.