Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 27 февраля 2021 года: в регионе не обнаружен штамп британского коронавируса

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На территории Владимирской области за прошедшие сутки подтверждено 129 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, распределившихся так: 31 случай во Владимире, 18 - в Гусь-Хрустальном, 17 - в Муромском, 8 - в Александровском, 8 - в Ковровском, 8 - в Меленковском, 8 - в Киржачском, 6 - в Петушинском, 6 - в Юрьев-Польском, 5 - в Камешковском, 5 - в Суздальском, 3 - в Селивановском, 3 - в Кольчугинском, 1 - в Радужном, 1 - в Собинском, 1 - в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 27 295 случаев заболевания. Лидером по числу заболевших остается Владимир - 6079 случаев. На втором месте с 3419 заболевшими Гусь-Хрустальный, далее идет округ Муром - 2994 случаев. 1975 случаев в Ковровском, 1697 - в Александровском, 1621- в Петушинском, 1240 - в Юрьев-Польском, 1187 - в Вязниковском, 1078 - в Кольчугинском, 983 - в Суздальском, 901 - в Собинском, 695 - в Гороховецком, 726 - в Меленковском, 724 - в Киржачском, 619 - в Камешковском, 598 - в Селивановском, 410 - в Судогодском, 349 - в Радужном.

Во Владимирской области продолжают активно тестировать жителей с подозрением на коронавирус. Как рассказала официальный представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области, британский штамп коронавируса в регионе пока не выявляли, хотя в России такие случаи есть. Но новые случаи заболевания выявляют каждый день, поэтому осторожность не помешает: нужно не забывать о профилактике и, если нет противопоказаний, сделать прививку.

- Для вакцины «ЭпиВакКорона» и «Спутник V» нет значимости активности в отношении ковид-19 или британского штамма. В любом случае вакцина эффективна, - отметила Марина Колтунова.

Сейчас в регионе привито примерно двадцатая часть от планового показателя – 60% взрослого населения. Именно столько человек должно вакцинироваться, чтобы сформировался коллективный иммунитет и можно было отказаться от «коронавирусных» ограничений, в том числе масочного режима. Во Владимире прививку от коронавируса сделали почти 13 с половиной тысяч человек. Из них 4259 жителей уже получили оба компонента вакцины. Кстати, пока в регионе не зарегистрировано серьезных осложнений после вакцинации от коронавируса.