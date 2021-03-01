Во Владимирской области насчитали почти 20 тысяч безработных

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Пандемийный год оставил без работы многих владимирцев: если в апреле прошлого года на учете в центрах занятости региона стояло около шести тысяч человек, то в октябре это число выросло до 31 тысячи – это в 4,5 раза выше допандемических значений. На выплаты им ушло более 30 миллионов рублей – деньги поступили из федерального бюджета. Впрочем, как отмечали чиновники, это не рекорд: в перестроечные времена было хуже.

Сейчас число безработных постепенно снижается: к концу года официально безработных насчитывалось 25 тысяч человек, сейчас – 19 600. По прогнозам специалистов их число будет снижаться и дальше, а всего за год планируют устроить на работу 75% из них. Тем более, что даже за непростой 2020-й год центры занятости населения помогли устроиться на работу 24 с лишним тысячам человек, а потребность в кадрах есть и сейчас.

- В настоящее время на рынке труда Владимирской области не хватает квалифицированных кадров, есть потребность в обеспечении работниками стабильно работающих предприятий, учреждений здравоохранения и образования, - отметил вице-губернатор Сергей Шевченко.

Оставшиеся без работы владимирцы могут бесплатно освоить и новые профессии, в том числе популярные и востребованные - визажист, имиджмейкер, птицевод, флорист. Уже две тысячи безработных обучились 70 новым профессиям из наиболее популярных на рынке труда, а часть безработных прошла курсы повышения квалификации для менеджеров по логистике, психологов, воспитателей, специалистов в области охраны труда, техников-метрологов. Кроме того, владимирцам, находящимся под риском увольнения или сокращения, обеспечивали временную занятость, - таких набралось 1620 человек, еще 300 безработных устроили на общественные работы.

Впрочем, не всегда в центры занятости населения обращались те, кто действительно лишился работы. Некоторые подавали документы, надеясь получить и пособие, и зарплату.

- На конец года у нас было выявлено более 3000 человек, которые получили пособие незаконным путем. То есть они осуществляли трудовую деятельность, но все равно встали на учет как безработные. Сумма была более 24 миллионов рублей. На сегодняшний день более 11 миллионов граждан сами добровольно погасили. В отношении других материалы направлены в надзорные органы. Возбуждено 13 уголовных дел по мошенничеству, - рассказал Андрей Григорьев, директор департамента труда и занятости населения Владимирской области.

Кстати, в центрах занятости региона не планируют отказываться от электронных форм работы и после окончания пандемии. В будущем предполагается создать сервис онлайн-ярмарок вакансий на новой платформе, где можно будет общаться с работодателем через личный кабинет и проводить онлайн-собеседования.