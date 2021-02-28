Во Владимирской области от коронавируса вакцинировались более 12 тысяч пенсионеров

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несмотря на то, что число заболевших коронавирусом снижается каждый день, в региональном управлении Роспотребнадзора советуют не расслабляться.

- Безусловно, цифры снижаются. Но люди продолжают инфицироваться ежедневно. Кроме того, сейчас в нашем регионе сезон респираторных заболеваний, а иммунитет сейчас снижен. Также известно, что тяжелее всего люди болеют в начале и в конце пандемии, - отметила официальный представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова. – Вакцинация дает хорошую защиту. Чем быстрее мы вакцинируемся – тем быстрее вернемся к обычной жизни. Давайте еще немного потерпим.

В области уже привито 32 693 жителей, из них второй этап иммунизации прошли 15 468 человек. Более двенадцати с половиной тысяч владимирцев, сделавших прививки от «короны» - люди старше 65 лет. Из них 1506 человек уже отметили 80-летний юбилей, 346 – старше 85 лет, 78 – старше 90 лет, четверо – старше 95 лет и один человек старше 100 лет. Напомним, пенсионеры старше 65 лет, сделавшие прививки, могут не соблюдать режим самоизоляции.

Продолжают в регионе активно прививать и медиков с педагогами. Среди педагогов прививки от коронавируса сделали примерно 7% - это почти 1900 человек. Лидеры здесь Гороховец, Гусь-Хрустальный, Кольчугинский и Киржачский районы. Кстати, в департаменте образования считают, что именно из-за вакцинации учителя стали болеть реже новой инфекцией, чаще ее подхватывают школьники. Не отстают с прививками и медики – среди них вакцинировалось почти две тысячи человек.

Власти уверяют, что перебоев с вакциной «Спутник V» не будет, несмотря на то, что в связи со специальными условиями хранения, доставки и особенностями производства она поступает в регион партиями, после чего ее незамедлительно распределяют между больницами. Также в областной администрации обещают проанализировать, как работают разные способы записи на вакцинацию и доработать неэффективные.

Но хотя число привитых от коронавируса растет каждый день, ждать отмены масочного режима в ближайшее время не стоит. Чтобы достичь коллективного иммунитета, нужно во Владимирской области, как и в других регионах страны, привить от новой коронавирусной инфекции 60 процентов взрослого населения. Это порядка 600 тысяч человек из которых пока прививки получила только двадцатая часть.