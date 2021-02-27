Владимирские общественники из ОНФ просят региональное управление ФАС разобраться с необоснованным завышением тарифов на услуги такси в период снегопадов. По их мнению таксисты стали чересчур поднимать свои расценки, из-за чего жители им постоянно жалуются на несправедливость цен.- Раньше до работы – из Доброго в Центр – я добиралась за 200 рублей максимум. Теперь удорожание произошло в три раза. Это если заказывать машину через приложение. Если звонить по номеру и пытаться заказать дешевле, то вам вежливо сообщат, что машин нет, - возмутилась член регионального штаба ОНФ Светлана Рысева.Действительно, на проблемы с вызовом такси в последнее время жалуются многие. Причем порой доходит до смешного, вызываешь машину по обычному тарифу, свободных водителей найти не удается, однако, когда включаешь услугу «Приоритетная подача», операторы перезванивают через несколько секунд.- Стоимость на общественном транспорте не поменялась, как мы видим. Однако цена услуги в такси выросла в 3-5 раз. Конечно же, это не совсем нормально. Мы понимаем, что стоимость поездки может вырасти при определенных условиях. При этом мы должны понимать, что рамки данного роста должны быть прозрачны. Безусловно, люди не стали зарабатывать больше в эти дни, а многие из них попадали в сложные ситуации, когда им просто необходимо было добраться до больницы, школы или другого соцобъекта, - отметил председатель Общероссийского объединения пассажиров, эксперт ОНФ Илья Зотов.Общественники считают, что рост цен на услуги такси напрямую связан с ухудшением работы общественного транспорта во Владимире. Критическая ситуация с работой перевозчиков во Владимире длится более месяца. Еще в середине января, когда пришли первые снегопады с морозом, часть автобусных маршрутов не выходила в рейсы, а интервалы движения увеличивались практически вдвое. Люди были вынуждены по полчаса мерзнуть на остановках или ехать на работу (с работы) на такси. Тогда же и поднялись расценки у операторов такси.Самое интересное, что в последние дни было тепло, но расценки у «бомбил» что-то не особо снизились. А ведь именно на плохую погоду и сильный мороз сваливали многие водители в прошлые недели. Так что по факту погодные условия стали некой «отговоркой» для обоснования завышения цен.Посмотрим, к каким выводам теперь придут в УФАС. И последует ли за этим хоть какие-то позитивные изменения.