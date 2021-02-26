Владимир и Гусь-Хрустальный лидируют по числу болеющих коронавирусом

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Во областной администрации в очередной раз радостно отмечают, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась. По суточному показателю заболеваемости ковидом область держится на 32 месте среди всех регионов страны. Но количество пациентов с коронавирусом распределяется неравномерно. Хотя новые случаи заболевания выявляют во всех районах, в десяти из восемнадцати муниципалитетов региона превышен среднеобластной показатель заболеваемости на сто тысяч населения. В список антилидеров попали Гусь-Хрустальный, Меленки, Кольчугино, Суздаль, Петушки, Муром, Киржач, Красная Горбатка, Судогда и Владимир. Теперь главам этих муниципалитетов предстоит выяснить, почему у них жители подхватывают коронавирус чаще остальных. Жители областной столицы предполагают, что на рост заболевших «короной» влияет трансопртный коллапс, который длится уже не одну неделю: автобусы и троллейбусы ходят редко и народу туда набивается столько, что говорить о социальной дистанции в дикой толкучке просто смешно.

Власти посчитали, что снижать степень ограничений пока преждевременно, режим повышенной готовности в нашем регионе продлен до 7 марта. Профилактические рейды по магазинам и транспорту прекращать не планируют, как и дезинфицировать все здания и остановки. За последнюю неделю обработали почти 49 тысяч зданий, потратив на это 557 тысяч литров дезраствора. Но, несмотря на это, решено постепенно уменьшать количество «коронавирусных» коек в госпиталях.

- Сейчас в среднем занято 60% коек в коронавирусных госпиталях, поэтому мы планово выводим койки, которые были отданы под коронавирусных больных. Это позволит нам расширить возможность жителей Владимирской области на получение высокотехнологичной медицинской помощи, - отметил вице-губернатор Сергей Шевченко.

Кстати, чиновники уверяют, что проблем с лекарствами от коронавируса в регионе тоже нет: имеющегося запаса хватит минимум на две недели, но новые поставки уже заключены, так что перебоев с поставками не ожидается.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Владимирцы стали меньше болеть ОРВИ: показатель по области снизился на 4,7%, но взрослые - от 15 лет и старше - продолжают болеть простудами активно. Также снижается число пациентов с внебольничной пневмонией, а гриппом в регионе пока не заболел никто. Впрочем, в региональном Роспотребнадзоре не исключают, что он придет к нам в марте.