Владимиру Сипягину согласовали вице-губернатора по вопросам ЖКХ

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Февральское заседание Законодательного собрания началось с в какой-то степени уже забытой процедуры — процедуры согласования заместителей губернатора. В последний раз этим депутаты занимались еще в марте 2020 года, когда был согласован главный на данный момент по социальному блоку Сергей Шевченко.

В этот раз речь шла о и.о. заместителя губернатора по инфраструктурному блоку и вопросам ЖКХ Романе Годунине. Он заступил на эту должность еще в апреле 2020 года. И с тех пор так и оставался с приставкой исполняющего обязанности.

- Я работаю на протяжении 11 месяцев. Со всеми проблемами региона ознакомился, работать стараюсь открыто со всеми, в том числе и с депутатами Заксобрания, - сказал Роман Годунин в приветственном слове. - Депутатская поддержка мне необходима, так как она покажет, что мы работаем сообща. Впрочем, мы уже со многими вами установили рабочие отношения.

Несмотря на «рабочие отношения», депутаты после того, как им представилась возможность задавать вопросы, навалилась на Годунина. И ясное дело, что начали они с «мусорной темы». Так депутат Дмитрий Нефедов спросил, будет ли область помогать с разработкой проекта нового мусорного полигона в Александровском районе взамен закрытой недавно свалки. При этом Нефедов сказал, что стоимость одной разработки проектно-сметной документации составит около 30 миллионов рублей.

- За свалку отвечает муниципалитет, так что им и флаг в руки, - ответил на это Роман Годунин. - Мы со своей стороны, что должны были сделать, сделали — убрали закрытую свалку с территориальной схемы. А за подготовку документации должны отвечать местные власти. Кстати, откуда взялись 30 миллионов?! Раньше мы делали уже подобные проекты, и стоимость ПСД не превышала семи миллионов рублей.

Дмитрия Нефедова ответ явно не удовлетворил, так как он напомнил про то, что на закрытую ранее свалку вывозился мусор с нескольких районов, а готовить новую почему-то должен один Александров.

Кстати, позднее к мусорной теме вернулся депутат Александр Маринин, который напомнил, что Правительство Москвы отрапортовало о закрытии 25 свалок в Подмосковье.

- Хотелось бы понять, а новые полигоны там открывали? А то ведь у жителей 33 региона есть опасения по поводу того, куда московский мусор будет отправлен. Может, Роман Годунин подготовит нам справку об этом?

Роман Годунин обещал сделать запрос в Правительство Москвы и потом рассказать об ответе народным избранникам.

А вот депутат Павел Шатохин вспомнил про Владимир и трассу М-7. Его интересовало, что областные власти думают про постоянные пробки на «пекинке» в часы пик. Роман Годунин ответил, что в «белом доме» знают о «затруднениях с движением».

- Мы разговаривали с руководством упрадора «Москва — Нижний Новгород», там сейчас ищут варианты установки новых режимов для светофоров, а также установки новых видеокамер, с помощью которых можно было бы регулировать трафик в режиме появления пробок, - заявил он.

Наконец, депутата Антона Сидорко весьма интересовало будущее ДСУ-3 (дорожная организация, отвечающая за ремонт и содержание всех дорог областного уровня) в свете предстоящей приватизации. Он хотел узнать о планах областной администрации по этому предприятию.

- Государственный собственник у ДСУ-3 сохранится! Ни в какие частные руки предприятие никто отдавать не собирался, - ответил Роман Годунин.

В итоге, Романа Годунина согласовали на должность вице-губернатора. За него в итоге проголосовали 32 депутата из 33 присутствующих на заседании. Еще один депутат воздержался.