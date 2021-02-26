Во Владимирской области школьники болеют коронавирусом чаще учителей

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К радости владимирских родителей, система образования работает в штатном режиме. Отправлять учеников на дистанционку никто не планирует, ЕГЭ и ОГЭ хоть и пройдут в новых условиях, зато точно в срок. На отмену итоговых контрольных надеяться тоже не стоит — всероссийские проверочные работы ученики тоже напишут, пусть и с соблюдением всех мер предосторожности.

- Число детей, заболевших коронавирусом, снижается. На 25 февраля болеют 97 детей, две недели назад их было 132. Число заболевших среди педагогов – до 40 человек, на сегодняшний день 38, было 35. Заметно снижается число заболевших новой коронавирусной инфекцией среди преподавателей средне профессиональных образовательных организаций – четыре недели назад было 26, сейчас 18. Студенты тоже болеют – около сорока человек, - рассказала директор департамента образования администрации Владимирской области Ольга Беляева.

Из-за болеющих «короной» школы и детсады вынуждены уходить на карантин, сейчас он объявлен в тринадцати муниципальных школах, но точечно – в отдельных классах. Лидером по числу закрытых на карантин школ остается Гусь-Хрустальный — он объявлен в восьми школах. Также карантин ввели в двух школах Селивановского района, в одной школе Вязниковского района, одной – Мурома и еще одной Гусь-Хрустального района. Еще одна школа – Добрятинская Гусь-Хрустального района, в которой объявили карантин из-за коронавируса на прошлой неделе, остается закрыта полностью. Внеплановых каникул устраивать не пришлось. Сейчас отдыхают 29 школ – четыре во Владимире, десять в Камешковском районе и все пятнадцать школ в Коврове, но это ожидаемый перерыв.

Примерно такая же ситуация и с садиками: на карантин из-за коронавируса закрыто десять групп в девяти детсадов, шесть – в Гусь-Хрустальном, один – в Киржачском районе, один в округе Муром и один в Гусь-Хрустальном районе. Полностью с прошлой недели закрыт Денятинский детский сад Меленковского района – но там всего одна группа. Зато ситуация с ОРВИ в детских садах нормализовалось – на карантин закрыты по одной группе в четырех детских садах Камешковского, Кольчугинского, Суздальского и Юрьев-Польского районов. Это значительно лучше, чем на прошлой неделе: тогда карантин объявляли в 22 садиках региона.