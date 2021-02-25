Владимирским льготникам пообещали решить проблему с лекарствами до 1 апреля

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Наверное, самой горячей темой в февральской повестке Законодательного собрания Владимирской области стал доклад Елены Утемовой о ситуации в 33 регионе с обеспечением льготников лекарствами. Напомним, что в феврале этой темой заинтересовались даже силовые органы, так как история с неполучением препаратов приняла массовый характер. Дело дошло до того, что люди не могли получить даже инсулин, чего не было уже многие годы.

Особо тяжелых больных готовы класть в стационар

Елена Утемова вновь рассказала, сколько денег было выделено на закупку препаратов, сколько из них поступило на аптечные склады «Медилон-Фармимэкс», а также почему вообще возникли эти проблемы.

- Сложилось много факторов, - рассказала директор облздрава. - Тут и позднее заключение договоров о закупке Центром осуществления закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области. Многие из них были заключены 5 февраля. Помимо этого в конце прошлого года в департаменте было много специалистов, оказавшихся на больничном. В довершение ко всему внедрялась новая система МДЛП (которая отвечает за маркировку лекарств и отслеживание их пути от производителя до потребителя — Авт.), из-за которой мы порой ожидали лекарств по несколько дней.

Но депутатов Заксобрания в первую очередь интересовало, что теперь делать, поэтому первый вопрос от спикера Владимира Киселева был лаконичен и предсказуем — когда окончательно все должно закончиться.

- К 1 апреля должны закрыть уже все долги по лекарствам, - пообещала Утемова. - Но уже к середине марта 90 процентов всех договоров закроем точно.

- А сейчас-то людям что делать? - уточнил Владимир Киселев.

- Во-первых, сейчас мы ввели «горячую линию» по лекарственному обеспечению лекарствами. Нужно жаловать туда. Таким образом, мы собираем все данные и болевые точки. Но кроме того, никто не отменял стационарного лечения для особо тяжелых больных. Такие варианты мы сейчас тоже рассматриваем.

- А кто компенсирует людям затраты? - уточнила депутат Ирина Кирюхина.

- У нас сейчас есть только одна форма возврата людям средств — через суд, - ответила Елена Утемова. Правда, тут стоит понимать, что судебная тяжба заканчивается не сразу, так что возврат денег произойдет когда-нибудь потом. И конкретных сроков никто вам не назовет.

Люди бегут из медицины

Вообще в ходе обсуждения проблемы выяснилось немало интересных подробностей о той вакханалии, что творилась с льготными лекарствами в последние месяцы. И не будь формата Заксобрания, вряд ли мы бы об этом узнали так быстро.

Так, например, Елена Утемова рассказала, что в департаменте здравоохранения за последний год идет такая текучка, что в пору хвататься за голову. Во-первых, за год сама Утемова только второй руководитель, а ведь еще увольнялись замы и специалисты отделов.

- У меня еще один специалист уволился на прошлой неделе, а в начале марта уходит еще один сотрудник, тем не менее я всегда прихожу к вам (депутатам — Авт.) и отвечаю честно на все вопросы.

При этом сам созданный центр, который «опростоволосился» с закупкой лекарств директор облздрава защищала, заявив, что расформирование областного аптечного склада и создание новой структуры летом прошлого года нисколько не стало причиной того бардака с медпрепаратами.

- Скорее сказалось форма руководства центром и нехватка штата в казенном учреждении, - заявила она. - Вот руководитель на днях сначала ушел на больничный, а потом тут же написал заявление на увольнение. И, по сути, на ближайший месяц департамент здравоохранения будет выступать в роли внешнего управляющего центром. Что касается штата, его будем увеличивать.

Наконец, выяснилось, что департамент с начала этого года столкнулся и с вовсе непредвиденной проблемой. Из-за разгильдяйства некоторых подрядчиков в регионе затягивается внедрение единой электронной системы выдачи льготных лекарств. Ее должны были ввести с 1 января, но пока вопрос не решен.

В итоге, большинство депутатов к концу обсуждения встало на сторону Елены Утемовой, выразив ей слова поддержки. Если вкратце, то депутаты говорили, что она работает круглосуточно, и терять такого специалиста не хочется. Учитывая отношение Заксобрания к администрации региона, такая оценка дорого стоит.

Кстати, депутат Максим Шевченко предложил ввести точечный режим ЧС в сфере льготных лекарств. По его словам, это должно решить тему разгильдяйства со стороны «всяких центров». Спикер ЗС пообещал через правовое управление разобраться, насколько это возможно.

- Если это можно сделать, то мы сразу же выступим с данным предложением к губернатору, - резюмировал Владимир Киселев.