Владимирские школьники смогут отдохнуть в загородных лагерях

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Как отмечают власти, ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась, а значит, есть шанс, что весну мы встретим в благоприятной эпидобстановке. Как отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, уже многие владимирцы планируют летний отдых и покупают путевки, тем более, что снова можно отправиться заграницу.

- Мы очень осторожно и небольшими шагами возвращаемся к прежней жизни. Если мы говорим о туристических поездках, то отдыхать можно, ездить можно, но нужно проявлять осторожность и не забывать о профилактике, - подчеркнула официальный представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова.

Несмотря на то, что отменять все «коронавирусные» ограничения пока не планируется, в регионе уже начали готовиться к летнему отдыху детей, который летом пандемийного года фактически не было – из-за коронавируса его пришлось отменить.

- Летний отдых обязательно будет. Подготовка уже началась, - заверила директор областного департамента образования Ольга Беляева. – Будут работать и загородные лагеря, и лагеря дневного пребывания, которые, как правила, размещают на территории школ. Традиционные профильные смены тоже будут. Естественно, при этом будут соблюдены все требования безопасности.

Точное число лагерей, которые откроются этим летом, а также количество смен определят к 1 апреля. Тогда же станет известна и цена путевок: сейчас над этим вопросом работают муниципалитеты, которым принадлежат загородные лагеря. Но уже сейчас понятно, что отдохнуть летом сможет меньше школьников, чем обычно: из-за требований Роспотребнадзора, необходимости соблюдать социальную дистанцию и разводить потоки детей, в том числе в столовых, придется ограничить набор. Насколько – станет известно чуть позже. Кстати, в 2019 году организованно отдохнуло более 50 тысяч владимирских ребят. Тогда регионе работали 340 лагерей с дневным пребыванием, 25 загородных оздоровительных лагерей, 10 лагерей труда и отдыха и два палаточных лагеря. Прошлым летом планировалось открыть 15 муниципальных загородных оздоровительных лагерей, 2 частных загородных лагеря, 197 лагерей дневного пребывания и 4 лагеря труда и отдыха, но пандемия перечеркнула планы.